SwiftKey Keyboard est mis à jour avec de nouveaux emojis et le thème Fluent Adaptive

Microsoft a mis à jour l’application SwiftKey pour Android afin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités. Après la mise à jour, l’application SwiftKey passe au numéro de version 8.10.34.6 et est livrée avec de nouveaux emojis et un nouveau thème de clavier.

SwiftKey prend désormais en charge les emoji Unicode 15

L’application Swiftkey Keyboard prend désormais en charge les emojis Unicode 15. Si vous avez un appareil qui prend en charge les emojis basés sur la norme Unicode 15, vous pouvez désormais les choisir et les utiliser dans vos conversations depuis l’application SwiftKey Keyboard sur Android. Dans la norme Unicode 15, il y a 31 nouveaux emojis si toutes les variations de teint sont comptées.

Il existe également un nouveau thème de clavier dans la dernière version de SwiftKey. « Fluent Adaptive » est le nouveau thème de clavier, et il peut être trouvé dans les paramètres de thèmes de l’application. Vous devez faire défiler vers le bas de la page Thèmes pour le trouver, puis appuyer sur le thème « Fluent Adaptive » pour l’appliquer à la disposition du clavier. La dernière version de l’application n’inclut pas de corrections de bugs ni d’améliorations des performances.

On dirait que Microsoft retrouve son zeste avec SwiftKey. Après avoir supprimé la version iOS et l’avoir récupérée, nous voyons les mises à jour plus fréquemment. La prochaine étape que nous aimerions voir est la puissance d’IA d’OpenAI incluse dans SwiftKey. Cela ferait du clavier Microsoft le meilleur du marché en termes de prédictions et de vitesse de frappe. En attendant, nous vous tiendrons au courant des mises à jour.

