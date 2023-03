Cormoran « pendu » à un arbre par une ligne de pêche

A cause d’une ligne de pêche, un cormoran a été « pendu » à un grand eucalyptus surplombant le lac de Fogliano, dans le Latium. Malheureusement personne n’a remarqué l’accident, qui met en lumière les conséquences de l’impact humain sur la faune, souvent atroces.

Un malheureux cormoran a été tué par une ligne de pêche, qui l’a pratiquement suspendu à un arbre, un gros eucalyptus. L’oiseau a perdu la vie devant le lac Fogliano, l’un des bassins saumâtres qui font partie du magnifique parc national du Circeo, situé dans le Latium. Il est possible que le cormoran ait attrapé un poisson qui venait de prendre l’hameçon d’un pêcheur ; d’après les images, en fait, il semble avoir quelque chose dans son goitre, probablement les restes de la proie qu’il n’a pas pu avaler à cause du piège mortel. Cependant, il ne peut être exclu que le cormoran ait heurté la ligne en pêchant sous l’eau. Malheureusement, il s’est empêtré à plusieurs mètres de haut et son corps ne sera probablement jamais retiré de l’eucalyptus.

Le cormoran « pendu » à un arbre d’eucalyptus. Crédit : Andrea Centini

Selon les témoignages de certains photographes et ornithologues, qui fréquentent le lac et les zones humides environnantes pour la très riche biodiversité, la carcasse du cormoran est là depuis quelques mois. Il se trouve dans une zone inaccessible et du cabanon surplombant le lac, il n’est clairement visible qu’avec des jumelles ou les grandes focales d’un téléobjectif. Les images et vidéos que vous voyez dans l’article ont en fait été prises grâce à une caméra « superzoom », à très grande distance. Au-delà des circonstances qui ont conduit à sa mort, le pauvre oiseau est l’emblème des dégâts que l’être humain peut causer à la faune. Les lignes de pêche abandonnées sont considérées comme l’un des principaux dangers pour la sauvagine et d’autres animaux, pouvant causer des blessures horribles et des morts atroces, comme dans le cas du cormoran, qui a dû lutter longtemps de toutes ses forces pour essayer de se libérer du joug terrible. Comme indiqué, cependant, il est possible que l’oiseau ait arraché la ligne et le poisson à un pêcheur. Ces oiseaux sont en effet connus pour leur ingéniosité et leur voracité notable.

Malheureusement, personne n’a remarqué l’accident à temps, également en raison du fait que l’accès à la cabane d’observation des oiseaux d’où la carcasse est visible n’a été rouvert que récemment. La fermeture était devenue nécessaire suite au tourbillon dévastateur qui fin septembre 2022 a causé d’immenses dégâts le long de la côte du Latium entre Sabaudia et Foce Verde. Parmi les zones les plus touchées figurait le village de Villa Fogliano, où se trouvent le siège des carabiniers forestiers et un centre de sauvetage des animaux sauvages (CRAS). Le hameau a été rouvert après quelques mois en raison de la destruction, avec plusieurs arbres abattus et des dommages aux bâtiments. La même chose s’est produite pour le bois d’eucalyptus voisin, à travers lequel on arrive à la hutte d’où le malheureux cormoran a été tué peut être vu.

