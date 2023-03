Camo 2 remanié avec prise en charge de n’importe quel appareil photo, boosts matériels Apple Silicon, et plus encore

En 2020, Reincubate’s Camo a été lancé pour redéfinir l’expérience des appels vidéo en permettant aux utilisateurs de profiter de l’excellent objectif de leur iPhone (entre autres caméras) avec un contrôle d’image à grain fin. Après avoir lancé un certain nombre de mises à jour précieuses au cours des dernières années, Reincubate est de retour avec la mise à jour majeure de Camo 2, voici toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications !

Même si Apple a lancé sa fonction Continuity Camera pour Mac/iPhone l’automne dernier, Camo a continué d’offrir de plus en plus de valeur avec des fonctionnalités telles que les fréquences d’images variables, le zoom intelligent et la stabilisation vidéo.

Aujourd’hui, avec Camo 2, Reincubate apporte encore plus de capacité et de puissance à l’expérience par rapport à toute autre solution de webcam.

Caractéristiques de la garniture de pavillon Camo 2

Prise en charge de toute webcam, caméra professionnelle intégrée et connectée, appareil de caméra de continuité ou caméra d’action

Fonctionnalités de nouvelle génération, y compris le bokeh de Portrait, la correction de la lumière de Spotlight, l’effet de flou de Privacy, l’écran vert de Replace et la puissance du cadrage automatique

Prise en charge native de la LUT, avec un pack inclus de 18 préréglages soigneusement créés

Accélération matérielle sur le matériel AMD, Apple Silicon, Intel et NVIDIA, pour une meilleure apparence et une efficacité 3 à 5 fois supérieure à celle des autres effets

Sortie 4K à partir de webcams compatibles et de caméras professionnelles connectées

Une nouvelle interface Fluent Design riche sur Windows, faisant de Camo Studio l’une des applications les plus belles et les plus réfléchies de l’écosystème

Comme auparavant, compatibilité totale avec Zoom, Teams, OBS, Chrome, Discord, Safari, FaceTime et autres, et aucune publicité ni suivi invasif

Pour tous les détails, consultez le post de lancement complet de Camo 2 et le manifeste mis à jour de la société.

J’utilise Camo moi-même depuis trois ans et j’ai trouvé qu’il offrait une expérience merveilleuse. Il dispose d’une interface utilisateur propre et facile à utiliser qui offre une qualité d’image impressionnante ainsi que toute la puissance dont vous avez besoin pour personnaliser votre vidéo dans toutes les conditions d’éclairage. Et l’équipe de Reincubate a été très cohérente pour fournir d’excellentes mises à jour au fil des ans.

Obtenez camouflage 2

Pour les utilisateurs existants, Camo 2 est une mise à jour gratuite. Si vous ne l’avez pas encore essayé, Camo 2 est disponible pour Mac, iOS et Windows et vous pouvez télécharger l’application iOS depuis l’App Store pour l’essayer gratuitement.

Pour déverrouiller toutes les fonctionnalités avancées, Camo Pro est au prix de 4,99 $/mois, 39,99 $/an ou sous forme de licence à vie pour 79,99 $.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :