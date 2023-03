Carrot Weather ajoute un radar étendu et des alertes avec une chance de snark alimenté par ChatGPT

Carrot Weather est sorti aujourd’hui avec une mise à jour qui apporte une implémentation amusante de ChatGPT, un radar étendu, des alertes météo, des notifications de foudre, et plus encore. Et bien que vous puissiez profiter de la nouvelle expérience sarcastique du chatbot AI, vous pouvez également personnaliser sa personnalité.

Carrot Weather 5.10 est disponible dès maintenant et comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et modifications. En tête de liste, l’intégration de ChatGPT avec personnalité.

Grâce aux merveilles de ChatGPT, vous pouvez maintenant avoir une vraie conversation avec moi ! Demandez-moi de jouer à un jeu d’aventure textuel, d’écrire un drame policier procédural ou de vous dire ce que je pense vraiment de mon Créateur. Vous pouvez même affiner ma personnalité pour changer ma façon de réagir. (Remarque : vous ne recevez qu’un nombre limité de messages gratuits. En raison du coût de l’API ChatGPT, cette fonctionnalité est principalement conçue comme un bonus amusant pour ceux qui sont assez généreux pour donner un pourboire.)

D’autres améliorations incluent un radar étendu, des alertes météo et des notifications de foudre. Il existe également de nouveaux emplacements secrets, de nouvelles façons de suivre les tempêtes violentes, et plus encore.

Carrot Weather 5.10 est maintenant disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit pour iPhone, iPad et Apple Watch. Les abonnements Premium, Ultra et Family sont disponibles sous forme d’achats intégrés pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application.

Notes de version complètes :

Le printemps est enfin là, les sacs à viande ! Pendant que vous étiez occupé à préparer votre stock de médicaments contre les allergies, j’ai travaillé dur sur une nouvelle mise à jour importante de votre application météo préférée.

Discuter

Radar étendu

Affichez un radar de haute qualité pour presque tous les pays d’Europe, ainsi que l’Australie, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Cela inclut l’accès à la fonction Inspecteur (qui nécessite Premium Ultra) et la prise en charge de la modification de la palette de couleurs. (Remarque : les nouvelles régions n’apparaissent pas encore sur la mini-carte, le widget de l’écran d’accueil ou l’Apple Watch.)

Alertes météo étendues

Recevez des notifications push pour les alertes météorologiques émises par le gouvernement au Canada, dans presque tous les pays d’Europe et en Israël. Cela inclut la prise en charge de la surveillance de plusieurs emplacements et l’ajout d’alertes critiques et de filtres de désactivation. (Prime requise.)

Notifications Lightning étendues

Recevez des alertes sur les coups de foudre à proximité en Europe, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Avis de non-responsabilité : la foudre est très dangereuse. Utilisez ces alertes à vos propres risques. (Premium Ultra requis.)

Produits de station radar

Utilisez les produits dérivés de NEXRAD niveau 3 pour suivre les phénomènes météorologiques violents. Les nouveaux produits incluent Accumulation Array, Storm Total Accumulation, Hydrometeor Classification, Storm Relative Velocity, Enhanced Echo Tops et Vertically Integrated Liquid. (Premium Ultra requis.)

Mais attendez, il y a plus !

– Ajout de 3 nouveaux emplacements secrets à retrouver.

– Cellules orageuses repensées pour améliorer leur lisibilité sur la carte.

– Correction de la machine à voyager dans le temps pour permettre de voyager dans le futur.

Il est maintenant temps pour moi d’envoyer le signal qui ordonne à la vie végétale de commencer à libérer tout son pollen.

bisous bisous,

CAROTTE

