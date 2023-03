Cancer, les « bonnes » bactéries attirent les cellules immunitaires vers les tumeurs et aident à les détruire

Des chercheurs américains ont mis au point une immunothérapie expérimentale révolutionnaire, basée sur des bactéries modifiées (Escherichia coli) qui activent la réponse immunitaire contre le cancer. Voici comment cela fonctionne.

Grâce à des bactéries génétiquement modifiées, les scientifiques ont pu attirer des cellules immunitaires contre certaines tumeurs et les cibler, obtenant des bénéfices thérapeutiques significatifs dans des modèles animaux. En termes simples, ils ont mis au point une immunothérapie expérimentale révolutionnaire qui pourrait nous aider à lutter encore plus efficacement contre le cancer. De plus, l’une des armes à la disposition des néoplasmes réside précisément dans la capacité d’échapper au système immunitaire, en bloquant les signaux qui permettent son activation. Mais ces «bonnes» bactéries non pathogènes parviennent à infiltrer les cellules cancéreuses et à émettre un signal pour activer les cellules immunitaires, un peu comme allumer une poussée en cas d’urgence.

Développer et tester des bactéries OGM pour activer le système immunitaire contre le cancer était une équipe de recherche dirigée par des scientifiques du Département de microbiologie et d’immunologie de l’Université Columbia à New York, qui a collaboré étroitement avec des collègues du ‘Herbert Irving Comprehensive Cancer Center et du Département de Génie biomédical. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Nicholas Arpaia, professeur au Vagelos College of Physicians and Surgeons de l’université américaine, ont obtenu la « bactérie d’immunothérapie » après avoir modifié des souches probiotiques d’Escherichia Coli, un micro-organisme qui vit naturellement dans notre flore intestinale (et qui peut deviennent parfois pathogènes).

Dans cette étude, le professeur Arpaia et ses collègues ont conçu E. coli pour qu’il subisse un processus de lyse (destruction) synchronisé et libère les substances souhaitées, les chimiokines (protéines) capables d’attirer certaines cellules immunitaires. La chose intéressante à propos de ces bactéries est qu’elles se développent à l’intérieur des tumeurs et qu’une fois introduites, elles ne sont pas détectées dans les organes sains. « Cela a été supposé être dû au faible pH, à l’environnement nécrotique et immuno-exclu… qui est unique au noyau d’une tumeur et soutient la croissance bactérienne tout en empêchant l’élimination des bactéries par les cellules immunitaires », a déclaré le professeur Arpaia dans une presse. libérer.

Testées sur des modèles murins (souris), ces bactéries suicidaires – qui subissent une lyse dès qu’elles atteignent une certaine concentration dans la tumeur – fonctionnent à la fois si elles sont insérées directement dans la masse tumorale et si elles sont inoculées par voie intraveineuse. « Ce que nous voyons, c’est que les bactéries ne colonisent que l’environnement tumoral et n’atteignent qu’un certain niveau de quorum avant d’induire la lyse au sein de la tumeur, nous ne pouvons donc pas détecter de bactéries dans d’autres organes sains », a déclaré le professeur Arpaia.

Mais quelles substances libèrent-ils exactement ? Dans différentes expériences, les scientifiques ont fait libérer par la bactérie deux chimiokines spécifiques : la chimiokine humaine CXCL16 (hCXCL16 K42A), qui active les lymphocytes T capables de détruire les cellules cancéreuses ; et la chimiokine CCL20 qui active les cellules dendritiques, des cellules immunitaires ramifiées particulières qui stimulent la réponse immunitaire des lymphocytes B et T. Grâce à la libération de ces substances, les bactéries ont stimulé la réaction immunitaire qui a échappé aux défenses naturelles de la tumeur, permettant aux défenseurs de frapper «l’ennemi» et offrir des avantages thérapeutiques importants. La recherche n’en est qu’à ses balbutiements, mais à l’avenir, cette stratégie basée sur de bonnes bactéries modifiées pourrait améliorer de manière décisive l’immunothérapie contre les maladies oncologiques. Les détails de la recherche « Les chimiokines exprimées par des bactéries modifiées recrutent et orchestrent l’immunité antitumorale » ont été publiés dans la revue scientifique ScienceAdvances.

