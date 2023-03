Nintendo a commencé la maintenance du serveur qui pourrait rendre les services indisponibles

À partir d’aujourd’hui, Nintendo effectuera une maintenance du serveur qui pourrait entraîner l’indisponibilité du service.

En fait, la maintenance des serveurs de Nintendo a déjà commencé. La société travaille actuellement sur le cloud de données de sauvegarde pour les services Nintendo Switch Online. Ce travail se poursuivra pendant les prochaines 24 heures. Pendant la durée des travaux, il existe un risque que certains services soient temporairement indisponibles.

Nintendo nous a informés que la maintenance du serveur est prévue pour plus tard ce soir en Amérique du Nord et tôt demain matin en Europe. Dans le même temps, ils ont publié le calendrier de maintenance complet. Ainsi, vous pouvez le vérifier et savoir quand le service pourrait être interrompu.

Calendrier de maintenance du serveur Nintendo

Switch eShop — Utilisation d’une carte de crédit (y compris la création d’un compte Nintendo enfant aux États-Unis) : 13 mars 21 h 00 – 14 mars 00 h 00 PT (14 mars 4 h 00-7 h 00 GMT / 5 h 00-8 h 00 HNE)

Nintendo a déclaré que pendant la fenêtre de maintenance, tous les services réseau seront indisponibles.

Switch eShop : 13 mars 22h00-23h30 PT (14 mars 4h00-5h30 GMT / 5h00-6h30 EST)

Pour celui-ci, les services réseau PEUVENT être indisponibles.

Nintendo Switch, Wii U, eShops 3DS — Certains services réseau : 13 mars 22h00-23h30 PT (14 mars 4h00-5h30 GMT / 5h00-6h30 EST)

Pendant les travaux, tous les services du réseau seront indisponibles.

Basculer l’utilisation du logiciel téléchargeable : 13 mars de 22h00 à 23h30 PT (14 mars de 4h00 à 5h30 GMT / de 5h00 à 6h30 EST)

Pendant la fenêtre de maintenance, les services réseau PEUVENT être indisponibles.

Switch, Wii U, eShops 3DS : 13 mars 22h00-23h30 PT (14 mars 4h00-5h30 GMT / 5h00-6h30 EST)

Pendant la fenêtre de maintenance, les services réseau peuvent être indisponibles.

Bien sûr, il y a un risque que de nombreux services soient indisponibles après la maintenance. Si cela se produit, il faudra plus de temps pour résoudre les problèmes. Cependant, nous espérons que Nintendo fera du bon travail et que la maintenance planifiée du serveur ne causera pas de problèmes ou de pannes de service.