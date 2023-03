Tous les troubles du sommeil n’ont pas un impact négatif sur la santé

C’est ce que révèle une nouvelle étude publiée dans l’American Journal of Preventive Medicine qui associe la difficulté à se rendormir à un risque moindre de troubles cognitifs.

Notre santé dépend aussi d’un bon sommeil. En effet, bien dormir a un fort impact non seulement sur le bien-être au quotidien mais, à long terme, il influence également notre qualité de vie. À titre indicatif, 7 à 8 heures de sommeil sont considérées comme suffisantes pour se réveiller reposé et actif (ici la quantité minimale de sommeil par nuit selon l’âge). Mais outre la durée du sommeil, la qualité du repos nocturne joue également un rôle absolument important, qui peut être compromis par des symptômes d’insomnie pouvant survenir dès le coucher (insomnie initiale) ou avec des réveils pendant la nuit (insomnie central) et difficulté à se rendormir (insomnie de maintien du sommeil). Ce que l’on ignorait encore, c’est que ces troubles du sommeil n’affectent pas tous notre santé de la même manière.

C’est ce que révèle une nouvelle étude de l’American Journal of Preventive Medicine qui, par rapport au risque de développer une démence, a constaté que les personnes ayant des difficultés à se rendormir après le réveil ont un risque moindre de troubles cognitifs. « Nous nous attendions à ce que l’insomnie initiale et l’utilisation de somnifères augmentent le risque de démence, mais nous avons été surpris de constater que l’insomnie de maintien du sommeil réduisait le risque de démence », a déclaré Roger Wong, professeur adjoint au Département de santé publique. et de médecine préventive à l’Université d’État de New York Upstate Medical University, États-Unis, et auteur principal de l’étude.

Avec ses collègues, le professeur Wong a examiné comment les troubles du sommeil à long terme sont associés au risque de démence sur la base des données prospectives de la National Health and Aging Trends Study (NHATS), une étude longitudinale compilant des informations sur un représentant national des bénéficiaires de l’assurance maladie (Medicare ) aux Etats-Unis. Des recherches antérieures ont associé le comportement de sommeil paradoxal, la privation de sommeil (moins de cinq heures de sommeil la nuit) et l’utilisation de benzodiazépines à courte durée d’action au déclin cognitif, mais les effets de l’insomnie de maintien du sommeil n’avaient été observés que dans des études distinctes et plus petites.

Pour leur analyse, les chercheurs ont utilisé dix ensembles de données annuels (2011-2020), comprenant uniquement des personnes sans démence au départ en 2011, pour un total de 6 284 adultes de 65 ans et plus. La corrélation la plus sérieuse a émergé pour l’insomnie d’endormissement : ceux qui l’ont signalé avaient un risque de démence 51 % plus élevé lorsque les facteurs sociodémographiques et de santé n’étaient pas pris en compte. Pour les somnifères, l’analyse a montré une augmentation de 30 % du risque de démence (après ajustements pour les données sociodémographiques et avant ajustements pour les facteurs de santé). D’autre part, l’insomnie de maintien du sommeil était associée à une réduction de 40 % du risque de démence (en tenant compte à la fois des variables sociodémographiques et des facteurs de santé).

Dans l’ensemble, les résultats suggèrent l’importance d’évaluer différents troubles du sommeil en relation avec le risque de démence, bien que de nouvelles recherches soient nécessaires pour explorer les mécanismes de réduction de l’insomnie d’entretien. « En se concentrant sur les variations des troubles du sommeil – a ajouté la co-auteure Margaret Anne Lovier du Département de santé publique et de médecine préventive de la State University of New York Upstate Medical University – il sera donc possible d’entreprendre des voies qui favorisent les changements de mode de vie et d’aller pour réduire le risque de démence ».

