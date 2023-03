Ce changement du système solaire peut éjecter la Terre dans l’espace lointain et nous anéantir

Le système solaire est comme un mécanisme d’horlogerie complexe, en parfait équilibre. Une nouvelle étude montre qu’une modification suffit pour éjecter la Terre et d’autres planètes dans l’espace lointain, la détruisant.

Avec une modification particulière, le système solaire pourrait être complètement déstabilisé et détruit, entraînant l’expulsion d’une ou plusieurs de ses planètes. Y compris le terrain. C’est la conclusion à laquelle est parvenu un scientifique qui a effectué des calculs orbitaux sophistiqués en ajoutant une super-Terre – une planète rocheuse plus grande que la nôtre – dans l’espace entre Mars et Jupiter, où se trouve la célèbre ceinture principale d’astéroïdes. De nombreux corps célestes mineurs orbitent autour de cette partie du système solaire, dont la planète naine Cérès et les gigantesques « pierres de l’espace » Igea, Vesta et Pallas, qui ont un diamètre moyen d’environ 400 kilomètres.

Curieusement, l’organisation du système solaire est assez anormale par rapport à celle des autres systèmes stellaires identifiés dans l’espace lointain. Aucun des quelque 4 000 découverts à ce jour n’est aussi organisé que le nôtre. Autour du Soleil, il manque juste une super Terre, un type de planète rocheuse d’une masse comprise entre 1,9 et 10 masses terrestres qui est relativement courante ailleurs. La plus grande planète tellurique du système solaire est la nôtre, tandis que la plus petite géante gazeuse est Neptune, « qui est quatre fois plus large et 17 fois plus massive que la Terre. Il n’y a rien entre les deux », explique un communiqué de presse de l’Université de Californie à Riverside. « Dans d’autres systèmes stellaires, il y a de nombreuses planètes avec des masses dans cet espace. Nous les appelons des super-Terres », a expliqué le Dr Stephen R. Kane, chercheur au Département des sciences de la Terre et des planètes à l’Université de Californie.

Une position dans laquelle la planète hypothétique pourrait être trouvée est précisément dans l’immense espace vide entre Mars et Jupiter, défini par Kane comme « une propriété gaspillée ». Pour cette raison, l’astrophysicien a décidé de faire des simulations avec une super Terre placée juste à cet endroit, à une distance comprise entre 2 et 4 unités astronomiques entre les orbites de Mars et de Jupiter. Rappelons qu’une unité astronomique (UA) est égale à environ 150 millions de kilomètres, la distance qui sépare la Terre du Soleil.

Les résultats des simulations étaient assez significatifs. En plaçant la super Terre à 3 unités astronomiques, le système reste relativement stable, sans secousses orbitales particulières, mais dans d’autres positions la planète imaginaire est capable de déstabiliser l’ensemble du système et de déclencher des réactions en chaîne catastrophiques. « Cette planète fictive donne à Jupiter un coup de pouce qui est juste suffisant pour déstabiliser tout le reste. Alors que de nombreux astronomes rêvaient de cette planète supplémentaire, c’est une bonne chose que nous ne l’ayons pas », a expliqué l’astrophysicien.

Jupiter est en fait la planète qui « tient les rênes » des autres et nous protège aussi de la collision des astéroïdes. Il suffit de changer un peu son influence et le désastre frappe. Mercure, par exemple, devient essentiellement instable avec la super-Terre placée entre 3,1 et 4 UA, tandis que Mars se déstabilise avec la planète hypothétique entre 2,0 et 2,7 UA. Bien que Jupiter et Saturne subissent de légères variations, elles suffisent à expulser Neptune et Uranus du système. Dans certaines conditions de masse/distance, la Terre, Mars et Vénus seraient également expulsés du système solaire. Une apocalypse. Le Dr Kane souligne que le système solaire fonctionne comme l’engrenage délicat et complexe d’une horloge très précise ; il suffit d’en jeter un nouveau dans le mix « et tout s’effondre ».

L’année dernière, une équipe de recherche dirigée par des scientifiques du Département des sciences physiques et environnementales de l’Université de Toronto a déterminé qu’un changement de 0,1% de l’orbite de Neptune est suffisant pour obtenir les mêmes conséquences catastrophiques détectées par Kane avec la super Terre. Les détails de la nouvelle recherche « Les conséquences dynamiques d’une super-Terre dans le système solaire » ont été publiés dans The Planetary Science Journal.

