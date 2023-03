Le FBI admet avoir acheté des données de localisation de citoyens américains sans mandat

Vue d’ensemble : la confidentialité en ligne est depuis longtemps une source de préoccupation majeure, la plupart des allégations de pratiques louches étant généralement dirigées contre de grandes entreprises technologiques telles que Google et Meta. Cependant, la police et d’autres agences gouvernementales ont également été critiquées pour avoir eu recours à des moyens contraires à l’éthique – ou parfois carrément illégaux – pour obtenir des données.

Le FBI a récemment admis avoir acheté les données de localisation de citoyens américains sans obtenir de mandat. La reconnaissance est venue du directeur du FBI, Christopher Wray, lors d’une audience du comité sénatorial du renseignement sur les menaces mondiales.

Répondant à une question du sénateur Ron Wyden de l’Oregon sur la question de savoir si le FBI achète les informations de géolocalisation téléphonique des citoyens américains, Wray a déclaré que l’agence l’avait déjà fait pour un projet de sécurité nationale sans nom, mais ne se livre plus à de telles pratiques.

Selon Wray, « à ma connaissance, nous n’achetons pas actuellement d’informations de base de données commerciales qui incluent des données de localisation dérivées de la publicité sur Internet … Je comprends que nous avons précédemment – comme par le passé – acheté certaines de ces informations pour un projet driver de sécurité nationale spécifique . Mais cela n’a pas été actif depuis un certain temps. »

Au lieu d’acheter les données de localisation des citoyens américains, Wray a déclaré que l’agence utilise actuellement un « processus autorisé par le tribunal » pour obtenir les données nécessaires à l’enquête. Wray n’a pas précisé si le processus implique l’obtention d’un mandat ou le recours à d’autres moyens légaux.

Les révélations de Wray marquent la première fois que le FBI admet avoir jamais acheté les données de localisation des personnes, malgré les plaintes persistantes des militants de la vie privée et des organisations de défense des droits civiques au sujet de la politique.

Tel que rapporté par Wired, une décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire historique « Carpenter c. États-Unis » a conclu que les agences gouvernementales accédant aux données de localisation des citoyens américains sans mandat constituent une violation du quatrième amendement.

Cependant, la décision a laissé une échappatoire qui a depuis été exploitée par de nombreuses agences fédérales, notamment le US Customs and Border Protection (CBP) et la Defense Intelligence Agency (DIA). Le Department of Homeland Security est également connu pour avoir acheté les données de localisation de citoyens américains auprès d’entreprises de marketing privées dans le passé.

Comme prévu, les révélations ont sonné l’alarme parmi les défenseurs de la vie privée et les militants de la réforme de la sécurité nationale, qui affirment que de telles actions du FBI et d’autres agences d’enquête pourraient avoir des conséquences dangereuses pour la liberté et la confidentialité numérique des citoyens américains.

Dans une déclaration à Ars Technica à la suite du témoignage de Wray, l’avocat principal de l’Electronic Frontier Foundation (EFF), Adam Schwartz, a déclaré: « Les agences gouvernementales américaines ne doivent pas être autorisées à contourner le quatrième amendement en achetant des informations privées à des courtiers en données qui collectent des informations. sur les mouvements précis de centaines de millions de personnes à leur insu ou sans leur consentement valable.

« Ces informations extrêmement sensibles peuvent révéler où nous vivons et travaillons, avec qui nous nous associons et où nous adorons, protestons et recherchons des soins médicaux », a-t-il ajouté.

Sean Vitka, avocat au sein du groupe de défense des libertés civiles et de la transparence Demand Progress, a qualifié les actions du FBI d' »horribles » et a déclaré : « Le public doit savoir qui a donné le feu vert à cet achat, pourquoi et ce que d’autres agences ont fait. ou essaient de faire la même chose. » Il a également déclaré que le Congrès devrait formuler une législation pour interdire complètement la pratique.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :