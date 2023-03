Quelle est la cause possible du tremblement de terre en Ombrie et quelle est la faille de l’Alto Tiberina

Les tremblements avec épicentre Umbertide, dans la province de Pérouse, se sont produits dans une zone considérée comme hautement sismique en raison de la présence du système de failles de la haute vallée du Tibre dominé par la faille du haut Tibre.

Carte de l’aléa sismique dans la zone du tremblement de terre enregistré en Ombrie le 9 mars 2023 / INGV

Trois fortes secousses en quatre heures, toutes localisées dans la même zone épicentrale, au sud d’Umbertide, dans la province de Pérouse, et les nombreux événements de faible magnitude enregistrés depuis l’après-midi du 9 mars, ont été nettement ressentis non seulement dans le nord de l’Ombrie, mais également dans toute la Région et dans les régions voisines de de France centrale, comme la Toscane, les Marches et le Latium. Autant de peur, quelques dégâts sur les bâtiments, une trentaine de personnes évacuées et des écoles fermées aujourd’hui et demain dans différentes communes du secteur, en attente de vérifications structurelles par les sapeurs-pompiers dans une zone considérée comme hautement sismique en raison de la présence de la Haute Système de failles de la vallée du Tibre, dominé en profondeur par la faille du haut Tiberina. Le même que les séismes d’Amatrice, L’Aquila, Colfiorito et Gubbio, même si pour l’instant les analyses de l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) sont encore qualitatives et ne donnent pas de détails relatifs aux failles activées. La crainte est que la série de secousses – au moins une trentaine, dont cinq de magnitude supérieure à 2 enregistrées jusqu’à hier soir – ne débouche sur un essaim de tremblements de terre durant plusieurs jours.

Quelle est la cause possible du tremblement de terre dans la province de Pérouse

Les secousses enregistrées à 16h05 de magnitude 4,3, à 20h08 de magnitude 4,6 et à 20h13 de magnitude 3,9 sur l’échelle de Richter étaient peu profondes, avec un hypocentre à environ 8-10 km, toujours au sud d’Umbertide. Cette zone est affectée par une importante sismicité historique et récente, où la secousse se produit avec un mécanisme que les géologues appellent extensionnel, typique de la région des Apennins.

La séquence sismique près d’Umbertide (PG) mise à jour à 20h30 le 9 mars 2023. En rouge les événements de magnitude 4,9 et 3,9. L’événement de magnitude 4,3 à 16h08 est en orange / Crédit : INGV

Dans cette zone, plus précisément, la croûte terrestre est soumise à un étirement d’environ 1 à 2 millimètres par an, en raison du mouvement de la partie nord-est des Apennins vers la région des Balkans. Le glissement de cette masse rocheuse par rapport au reste de la chaîne des Apennins se produit en correspondance avec des fractures de la croûte terrestre, appelées failles.

Cependant, sur la base des informations actuellement disponibles, il n’est pas encore possible de dire quelle est exactement la faille impliquée dans les événements sismiques enregistrés, qu’il s’agisse de la plus grande faille d’Alto Tiberina ou de l’une des plus petites failles à proximité.

La faille Alto Tiberina et le système de failles de la haute vallée du Tibre

La zone d’Umbertide est l’une des zones les plus surveillées, car le risque sismique de la zone est considéré comme élevé en raison de la présence de la faille Alto Tiberina, une grande fracture mesurant 30 sur 60 km, qui délimite le bloc oriental de la chaîne des Apennins à une plus grande sismicité du bloc représenté par le secteur toscan qui est presque asismique et stable.

La faille Alto Teberina dans la haute vallée du Tibre / Crédit : Taboo

Comme indiqué, les données disponibles jusqu’à présent ne fournissent pas encore d’informations sur la faille activée, il n’est donc pas possible pour le moment de relier les derniers événements sismiques à la faille de l’Alto Tiberina ou à l’une des plus petites failles voisines de la haute vallée du Tibre. système.

Cette zone est cependant particulièrement étudiée, notamment par le projet Taboo, un observatoire géophysique de l’INGV, précisément parce que la géométrie particulière de la faille Alto Tiberina – le faible angle d’immersion (inférieur à 30°) qui oriente défavorablement la géologie de cette structure vers la réactivation par rapport au champ de contraintes régional – fait de la Haute Vallée du Tibre un espace d’analyse de la manière dont les failles s’accommodent du glissement entre les blocs de la chaîne des Apennins.

L’occurrence continue et constante de petits tremblements de terre dans cette zone, avec des événements occasionnels de magnitude modérée, est historiquement documentée dans le Catalogue paramétrique des tremblements de terre italiens, qui met en évidence les principaux événements avec un épicentre proche de celui de la séquence sismique du 9 mars 2023 : celui du 23 avril 1593 d’une magnitude estimée à 5,3 et celui du 21 septembre 1865 d’une magnitude estimée à 5,1, tandis que le tremblement de terre le plus fort a été le tremblement de terre du 29 avril 1984 d’une magnitude de 5,6, qui a touché tout le nord de l’Ombrie , en particulier Assise, Gubbio, Pérouse Città di Castello, Valfabbrica et Umbertide elle-même. « De 1985 à aujourd’hui, la zone touchée a connu de fréquents événements sismiques, en particulier dans le nord-est de la zone de Gubbio », a expliqué l’INGV.

