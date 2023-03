Beau serval trouvé sur un arbre aux USA : le félin africain était positif à la cocaïne

Un serval a été récupéré par des sauveteurs dans un arbre de l’Ohio. Le chat sauvage africain détenu illégalement, nommé Amiry, a été testé positif à la cocaïne. Il vivra le reste de sa vie dans un zoo.

Un merveilleux serval, un chat sauvage originaire de la savane africaine, a été trouvé dans un arbre dans la ville d’Oakley, Ohio (États-Unis d’Amérique), à ​​des milliers de kilomètres de son habitat naturel. Le chat jaune et noir, détenu illégalement, a été secouru par un groupe de sauveteurs des gardes-chiens du comté de Hamilton, dirigé par l’organisation Cincinnati Animal CARE qui a raconté son histoire sur Facebook. Le détail le plus troublant de l’histoire réside dans le fait qu’Amiry, comme on a appelé le serval, a été testé positif à la cocaïne. Le félin a reçu les meilleurs soins vétérinaires possibles et maintenant, puisqu’il ne peut pas être renvoyé dans la nature, il a été livré au zoo de Cincinnati qui le gardera pour le reste de sa vie.

L’histoire, qui n’est devenue publique que ces derniers jours, a commencé le 28 janvier de l’année dernière, lorsque l’organisation de protection des animaux a reçu plusieurs signalements d’un « félin sauvage » et d’un « chat exotique » sur un arbre nu, qui s’étaient échappés à la suite une opération policière. L’animal effrayé s’était réfugié sur l’arbre, où les « Dog Wardens » l’ont atteint et l’ont récupéré. Parmi eux également un expert félin qui a collaboré à la gestion de la « tragédie de Zanesville », survenue en 2011. A l’époque, le propriétaire d’une ferme d’animaux exotiques a décidé de se suicider, mais avant de le faire il a relâché des dizaines de ses animaux dans le voisinage : entre eux se trouvaient des tigres, des lions, des loups et des ours (dont un grizzly). Pour des raisons de sécurité publique, malheureusement, la police a tué 46 de ces animaux. Heureusement, Amiry ne représentait une menace pour personne et a été récupérée de l’arbre sans trop de problèmes.

Au départ, on pensait qu’il s’agissait d’un F1 Savannah, un hybride entre un chat domestique et un serval qui peut être légalement détenu dans l’Ohio, mais l’expert a immédiatement compris qu’il s’agissait d’un pur serval (Leptailurus serval), un félin de taille moyenne avec une apparence très élancée, qui peut atteindre une longueur de plus de 60 centimètres et un poids d’un peu moins de 20 kilogrammes. Le serval est connu pour son extrême agilité et sa capacité à faire de grands bonds pour capturer des proies.

Une fois récupéré, Amiry a subi un test ADN qui a confirmé sa pureté, et les vétérinaires ont effectué un test de dépistage de drogue positif, qui est devenu une pratique courante pour la faune exotique dans l’Ohio depuis la découverte d’un singe positif à la méthamphétamine. Comme indiqué, le serval a été testé positif à la cocaïne et a subi tous les soins médicaux nécessaires. En raison de sa positivité, les commentaires d’abordant avec sont afflués sur la toile Cocaïne (Cocaine Bear), le film de cette année qui raconte l’histoire d’un pauvre ours noir qui est mort d’une overdose de cocaïne.

Le propriétaire d’Amiry a coopéré avec Cincinnati Animal CARE et a payé toutes les dépenses de soins nécessaires. Évidemment, puisque sa possession était illégale, l’animal a été saisi. N’ayant pas la capacité de garder des animaux sauvages comme un serval, l’organisation de défense des droits des animaux a décidé de livrer Amiry au zoo de Cincinnati, où elle vivra le reste de sa vie.

Cette histoire souligne une fois de plus à quel point il est cruel d’arracher des animaux sauvages à leur habitat naturel et de les condamner à une vie de captivité, les exposant entre autres à de graves risques sanitaires. Cincinnati Animal CARE souligne qu’il y a des milliers de chiens et de chats qui attendent d’être adoptés et invite tous ceux qui veulent un animal à visiter les chenils et les chatteries avant de se rendre dans une ferme à la recherche d’un spécimen de race pure.

