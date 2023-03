L’application NCAA March Madness prendra en charge les activités en direct, CarPlay et plus encore cette année

Avant le lancement de March Madness dans quelques jours, il y a une poignée de fonctionnalités à venir sur l’application iPhone March Madness de la NCAA. Plus particulièrement, l’application NCAA March Madness Live prendra en charge la nouvelle fonctionnalité Live Activities d’Apple cette année…

March Madness 2023 streaming, applications et plus

Les activités en direct dans l’application March Madness vous permettront de voir les scores des matchs en direct directement sur l’écran de verrouillage de votre iPhone ou dans l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro. Pour démarrer une activité en direct, vous devrez ouvrir manuellement l’application March Madness et appuyer sur un jeu. Ces nouvelles fonctionnalités ont été annoncées dans un communiqué de presse aujourd’hui.

NCAA March Madness Live accueillera les utilisateurs avec un écran d’accueil amélioré conçu pour une meilleure découverte du contenu des flux en direct, des articles et plus encore, créant une expérience transparente pour les utilisateurs, nouveaux et anciens. Pour la première fois, les utilisateurs pourront également profiter de la fonctionnalité Live Activities d’Apple dans iOS 16.1+, qui, lorsqu’elle est activée, fournira des notifications interactives et un accès plus rapide aux jeux en direct directement depuis l’écran de verrouillage de leurs appareils mobiles.

De plus, l’application March Madness prendra en charge la diffusion audio du jeu en direct via CarPlay cette année. Cela indique que vous pourrez démarrer la lecture audio d’un jeu simplement en utilisant l’application March Madness via l’interface CarPlay.

Aux États-Unis, près de 98 % des nouvelles voitures sont équipées à la fois d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Pour la première fois, NCAA March Madness Live aura une intégration de produit robuste dans ces services avec un son de jeu en direct alimenté par les flux nationaux de Westwood One pour garder les fans qui sont en déplacement, au courant.

Sur le Web, le site Web NCAA March Madness ajoute la possibilité de diffuser jusqu’à quatre jeux en même temps. Sur Apple TV et d’autres appareils TV connectés, vous ne pourrez diffuser que deux jeux simultanément. Il y aura cependant une prise en charge de l’image dans l’image sur iPhone, iPad et sur le Web.

La NCAA indique que tous les jeux seront diffusés en qualité 1080p avec un son surround 5.1. Selon Engadget, certaines améliorations ont été apportées au lecteur vidéo pour « améliorer les performances sur une multitude d’appareils, y compris les plus anciens ».

Enfin, en ce qui concerne le fait de regarder les matchs de March Madness cette année, la NCAA a clarifié certaines choses. Tout d’abord, vous pourrez diffuser gratuitement tous les contenus diffusés sur CBS lui-même via Paramount +. En fait, vous n’aurez même pas besoin de créer un compte pour regarder ces jeux.

D’un autre côté, vous aurez besoin d’un abonnement Paramount + pour regarder des jeux diffusés sur TBS, TNT et truTV.

Vous pouvez télécharger l’application NCAA March Madness Live sur l’App Store dès aujourd’hui. Les premiers matchs débuteront le 14 mars.

