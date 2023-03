Célébrez Mario Day sur iPhone avec une piste spéciale Mario Kart Tour rétro et plus encore

Aujourd’hui, c’est Mario Day et Nintendo et Apple célèbrent de plusieurs manières avec Mario Kart Tour et Super Mario Run sur iPhone. Mario Kart Tour a ajouté une piste rétro à durée limitée ainsi que des accessoires spéciaux d’inspiration rétro à récupérer et Super Mario Run débloque gratuitement des niveaux payants jusqu’au lancement du film Super Mario Bros.

Contenu spécial Mario Kart Tour

Dans l’App Store, Apple met en évidence la nouvelle piste rétro spéciale et les accessoires à durée limitée de Mario Kart Tour que vous pouvez trouver spécifiquement sur la piste DS Mario Circuit.

En l’honneur du Mario Day – célébré dans le monde entier le 10 mars (« Mar10 », compris ?) – Mario Kart Tour revisite un parcours bien-aimé d’antan. Faites un tour dans le DS Mario Circuit et récupérez des accessoires d’inspiration rétro !

Si vous ne l’avez pas déjà, Mario Kart Tour est un téléchargement gratuit sur iPhone et iPad avec des achats intégrés. Le jeu est actuellement dans la saison 8 qui propose des pilotes 8 bits.

Super Mario Run – niveaux gratuits

Également pour Mario Day et pour promouvoir le film Super Mario Bros. qui sortira le 5 avril 2023, Nintendo a ouvert son Super Mario Run principalement payant (via Nintendo Life).

La nouvelle mise à jour « A ajouté une fonctionnalité dans laquelle vous pouvez jouer gratuitement à une étape chaque jour même si vous n’avez pas acheté Super Mario Run en vous connectant à un compte Nintendo. »

Que vous n’ayez pas joué depuis un moment ou que vous ne l’ayez jamais essayé, vous pouvez télécharger gratuitement Super Mario Run sur l’App Store et profiter des niveaux gratuits tant que vous avez ou créez un compte Nintendo.

