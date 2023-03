Apple et Foxconn font pression avec succès pour des lois du travail plus assouplies en Inde

Apple et son partenaire de la chaîne d’approvisionnement Foxconn ont réussi à faire pression pour des changements de main-d’œuvre en Inde alors qu’Apple continue de transférer davantage de production dans le pays. Selon un rapport du Financial Times, ces changements augmentent le nombre d’heures de fonctionnement des usines, près du double du nombre d’heures supplémentaires autorisées, et plus encore.

Apple et Foxconn en Inde

Le rapport d’aujourd’hui indique que Foxconn et Apple étaient deux des principaux moteurs du lobbying pour ces changements de main-d’œuvre en Inde. L’un des changements les plus importants introduits est que la « production en deux équipes » peut désormais avoir lieu en Inde, ce qui est depuis longtemps la norme en Chine.

Selon ces règles, la production peut fonctionner pendant deux équipes de 12 heures 24 heures sur 24. Il s’agit d’une augmentation notable par rapport à la limite précédente de deux quarts de travail de neuf heures par jour.

Les autres modifications incluent :

Les heures de travail maximales par semaine sont plafonnées à 48 heures

Les heures supplémentaires sont plafonnées à 48 heures par semaine

Les heures supplémentaires autorisées par période de trois mois sont passées de 75 heures à 145 heures

Les règles sur le travail de nuit pour les femmes ont été assouplies

Ces changements surviennent alors que Foxconn et Apple augmentent considérablement leur dépendance à l’égard de l’Inde pour la production. Pas plus tard que la semaine dernière, un rapport a mis en évidence une nouvelle usine massive de Foxconn à venir en Inde. Bloomberg a également récemment annoncé qu’Apple réorganisait son organisation commerciale pour se concentrer davantage sur l’Inde, principalement en en faisant sa propre « région de vente » chez Apple pour la première fois.

La transition vers plus de production en Inde, cependant, n’a pas été sans ralentisseurs. Un rapport du mois dernier a souligné comment un taux de rejet de 50% pour les coques d’iPhone produites par une société indienne est une illustration frappante des difficultés rencontrées par Apple pour réduire sa dépendance à l’égard de la Chine.

