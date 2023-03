Virus « zombie » vieux de 50 000 ans réveillé toujours contagieux : les risques dus à la crise climatique

Une équipe de recherche internationale a réveillé un virus vieux de 50 000 ans encore capable d’infecter son hôte. Les virus zombies peuvent réapparaître du pergélisol fondu par le changement climatique et devenir une menace pour la santé publique.

Un virus vieux de 30 000 ans, semblable à celui de 50 000 ans récemment réveillé. Crédit : Jean–Michel Claverie/IGS/CNRS–AMU

Parmi les nombreuses menaces liées au changement climatique, il en est une qui est largement sous-estimée, celle des virus préhistoriques dits « zombies », enfouis dans la glace depuis des milliers et des milliers d’années et désormais prêts à ressurgir. En effet, du fait du réchauffement climatique qui catalyse la fonte des glaces, ces virus – mais aussi bactéries et autres micro-organismes – peuvent réapparaître en surface et représenter un danger pour les hôtes potentiels, dont l’homme. N’ayant jamais eu affaire à eux, notre système immunitaire peut être complètement pris au dépourvu. Le vrai risque est que des maladies très anciennes et mortelles pourraient se propager pour lesquelles nous n’avons aucune défense. L’effet est un peu comme celui des dinosaures de Jurassic Park, qui se retrouvent à vivre dans un environnement complètement différent de celui d’origine mais tout en restant dangereux.

L’alerte sur ce risque potentiel est lancée par le professeur Jean-Michel Claverie de l’Institut de microbiologie, bioénergie et biotechnologie de l’université d’Aix – Marseille (France), qui depuis 2014 concentre ses études précisément sur ces virus zombies. Dans ses dernières recherches, menées avec des collègues de l’Institut zoologique de l’Académie russe des sciences de Saint-Pétersbourg (Russie), du Centre Helmholtz de recherche polaire et marine de Potsdam (Allemagne) et d’autres instituts, le scientifique a analysé les virus extraits de Le pergélisol sibérien – la glace dite « permanente » – qui fond précisément à cause du changement climatique. Les virus ont été extraits de carcasses d’animaux souterrains préhistoriques et d’autres échantillons biologiques qui ont émergé de la rivière Lena et du Kamtchatka. Selon des estimations d’experts, ces micro-organismes ont entre 27 000 et 50 000 ans. Au total, 13 nouvelles espèces de virus zombies ont été découvertes, appartenant à des groupes taxonomiques appelés Megavirus, Pacmanvirus, Pandoravirus, Cedratvirus et Pithovirus.

Le pergélisol couvre environ 20% du territoire de l’hémisphère nord, mais comme indiqué en raison du changement climatique, il subit un processus de fonte irréversible. « Il libère de la matière organique gelée pendant un million d’années, dont la plupart se décompose en dioxyde de carbone et en méthane, augmentant encore l’effet de serre. Une partie de cette matière organique est également constituée de microbes cellulaires réanimés (procaryotes, eucaryotes unicellulaires) et de virus en sommeil depuis la préhistoire », expliquent le professeur Claverie et ses collègues dans le résumé de la nouvelle étude publiée dans Viruses.

La souche la plus ancienne remonte à 48 500 ans exactement et a été isolée à partir d’un exemplaire prélevé dans un lac souterrain. Il s’agit du Pandoravirus yedoma, qui soumis à des tests en laboratoire a montré qu’il a conservé sa capacité à infecter les amibes du genre Acanthamoeba, malgré les dizaines de milliers d’années passées enfouies dans le pergélisol. Même les virus des clades les plus jeunes ont montré la même capacité. Qui peut dire s’il n’y a pas d’agents pathogènes agressifs et mortels sous le pergélisol prêts à émerger et à infecter les humains et d’autres animaux également ?

« Il faut se rappeler que notre défense immunitaire s’est développée en contact étroit avec l’environnement microbiologique », a déclaré la microbiologiste Birgitta Evengård, professeure émérite au département de microbiologie clinique de l’université d’Umea (Suède) dans une interview à CNN. « S’il y a un virus caché dans le pergélisol avec lequel nous n’avons pas été en contact depuis des milliers d’années, il est possible que notre défense immunitaire ne soit pas suffisante. C’est normal d’avoir du respect pour la situation et d’être proactif et pas seulement réactif. Et le moyen de combattre la peur, c’est d’avoir des connaissances », a commenté le scientifique. «Nous considérons ces virus infectant les amibes comme des substituts de tous les autres virus possibles qui pourraient être trouvés dans le pergélisol», a fait écho le professeur Claverie. « Nous voyons des traces de beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres virus. Nous savons donc qu’il y en a. Nous ne savons pas avec certitude s’ils sont encore en vie. Mais notre raisonnement est que si les virus amibes sont toujours vivants, il n’y a aucune raison pour que d’autres virus ne soient pas encore vivants et capables d’infecter leurs hôtes », a ajouté l’expert.

Les chercheurs craignent que les risques liés à l’émergence de virus (et de bactéries) zombies soient sous-estimés, qu’ils ne soient pas considérés comme une menace potentielle pour la santé publique et que, somme toute, il s’agisse d’éventualités lointaines et rares. Mais le risque est réel et nous en avons déjà une démonstration possible. À l’été 2016, par exemple, il y a eu une mystérieuse épidémie d’anthrax (causée par une bactérie) en Sibérie, qui a touché environ 2 000 rennes et des dizaines d’humains en quelques mois. Les experts pensent que la bactérie responsable, Bacillus anthracis, est apparue après la fonte du pergélisol et a déterré des carcasses d’animaux préhistoriques ou d’anciens cimetières. Cela a permis d’infecter les rennes et plus tard aussi les humains.

Personne, bien sûr, ne sait exactement quels agents pathogènes du passé peuvent se cacher dans le pergélisol en train de fondre. Les chercheurs continueront d’étudier les risques potentiels liés à la fonte du pergélisol, qui ne sont pas propres aux virus zombies. En effet, la fonte des glaces projette de grandes quantités de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère – les deux principaux gaz à effet de serre – qui catalysent le changement climatique, et risquent également la réémergence de déchets toxiques et radioactifs liés au Froid. Guerre. Selon une étude récente, on estime que la fonte des glaciers apportera 100 000 tonnes de microbes dans l’environnement.

