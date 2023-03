Adieu Windows 7 et 8 : Fortnite ne peut être joué que sur Windows 10 et 11

La nouvelle saison « Mega » sur le thème du cyberpunk de Fortnite sera lancée vendredi. Mais si vous êtes sur PC, vous aurez besoin de Windows 10 ou supérieur pour pouvoir découvrir ses vibrations cyberpunk. Le changement indique que Fortnite n’est plus pris en charge sur les machines Windows 7 et 8.

Fortnite ne fonctionnera qu’avec Windows 10 ou Windows 11

Le changement n’est pas une surprise totale. Le développeur Epic Games a déclaré en décembre qu’il prévoyait de cesser de prendre en charge ces anciennes versions de Windows avec la sortie de Fortnite Chapter 4 Season 2 – qui est la saison spécifique qu’Epic lance aujourd’hui.

Comme annoncé précédemment, à partir de Battle Royale Chapter 4 Season 2, les joueurs devront utiliser Windows 10 ou supérieur afin de continuer à jouer à Fortnite nativement sur PC d’une manière officiellement prise en charge. Windows 7 et 8 ne seront officiellement pas pris en charge dans Fortnite. pic.twitter.com/9XwyIBATwD – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 7 mars 2023

Si vous avez toujours Windows 7 ou 8 et que vous souhaitez jouer pendant la saison « Mega », Epic vous recommande d’utiliser le service de jeu en nuage GeForce Now de Nvidia. Fortnite est également disponible sur de nombreux autres appareils, notamment PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et Android. Et bien qu’Apple ait retiré le jeu de l’App Store iOS, vous pouvez toujours jouer à Fortnite sur des appareils iOS via GeForce Now et Xbox Cloud Gaming.

