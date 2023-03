Une enzyme qui décompose les sous-produits gras peut retarder le vieillissement

Une équipe de recherche américaine l’a identifié et a découvert un mécanisme qui pourrait être la clé de la longévité.

Un mécanisme jusqu’ici inconnu pourrait détenir la clé de la longévité. Cela a été découvert par une équipe de recherche américaine qui a réussi à induire une réponse anti-âge dans des modèles de laboratoire en augmentant l’expression d’un seul gène, appelé adh-1, qui code pour l’enzyme alcool déshydrogénase. En d’autres termes, à travers certaines expériences sur des organismes modèles, tels que Caenorhabditis elegans et la levure Saccharomyces cerevisiae, les chercheurs ont observé que l’augmentation de l’expression du gène adh-1 est suffisante pour retarder le vieillissement, suggérant qu’elle pourrait également s’appliquer à l’homme. . L’identification de ce mécanisme, baptisé par les chercheurs AMAR – acronyme de Alcohol and aldehyde dehydrogenase Mediated Anti-aging Response – a été détaillée dans un article publié dans la revue Current Biology.

Pour les chercheurs, la découverte est venue de manière totalement inattendue. « Nous avons suivi une hypothèse très bien étayée selon laquelle le secret de la longévité réside dans l’activation d’un processus de rajeunissement cellulaire appelé autophagie, mais nous avons trouvé un mécanisme inconnu d’extension de la santé et de la durée de vie », a expliqué Eyleen Jorgelina O’Rourk, chercheur principal à l’Université de Virginie et auteur correspondant de l’étude.

C. elegans partage plus de 70 % de ses gènes avec les humains, et au fil des ans, ce petit ver s’est avéré être un outil incroyablement précieux dans la recherche scientifique. Des recherches antérieures sur C. elegans et d’autres organismes avaient conduit O’Rourke et son équipe à croire que l’autophagie pourrait être la clé de la longévité, mais la nouvelle recherche montre que l’activation de ce mécanisme n’est pas nécessaire.

La réponse anti-âge peut plutôt être induite par un mécanisme différent, appelé AMAR, qui entraîne une augmentation du métabolisme de deux sous-produits toxiques des graisses qui s’accumulent naturellement dans l’organisme au fil du temps, le glycérol et le glycéraldéhyde. Dans des expériences avec C. elegans, l’activation d’AMAR a amélioré la santé et la durée de vie des vers de 50 % sans augmentation de l’autophagie. Dans une expérience ultérieure, les chercheurs ont pu activer l’effet AMAR simplement en augmentant l’expression du gène adh-1 qui code pour l’enzyme alcool déshydrogénase.

De toute évidence, pour confirmer ces observations chez l’homme, d’autres études seront nécessaires, mais les premières découvertes des chercheurs ont confirmé que l’augmentation de l’expression de l’enzyme a également des effets bénéfiques similaires sur la durée de vie des levures. Les chercheurs ont ensuite évalué la littérature disponible sur cette enzyme, trouvé une corrélation entre l’augmentation des niveaux d’alcool déshydrogénase et le jeûne/restriction calorique (qu’ils considèrent comme une intervention anti-âge) chez les mammifères, y compris les humains.

Les scientifiques soupçonnent que nos niveaux de glycérol et de glycéraldéhyde augmentent naturellement avec le temps car ce sont des sous-produits de graisse que nous stockons davantage à mesure que nous vieillissons. Ainsi, l’activation d’AMAR pourrait offrir un moyen de conjurer la toxicité dérivée des graisses, de prolonger la durée de vie en bonne santé et peut-être même de nous aider à perdre quelques kilos en trop.

« Nous espérons catalyser l’intérêt pour le développement de thérapies ciblées AMAR », a ajouté O’Rourke. Étant donné que les maladies liées à l’âge représentent actuellement le principal fardeau des soins de santé pour les patients, leurs familles et le système de santé, cibler le processus de vieillissement lui-même serait le moyen le plus efficace de réduire ce fardeau et d’augmenter le nombre d’années de vie en bonne santé et indépendantes pour nous tous. ”.

