Liste des téléphones Samsung Galaxy qui ont reçu la mise à jour One UI 5.1

Samsung fait un excellent travail de mise à jour régulière de ses téléphones. Après le déploiement rapide de One UI 5.0 basé sur Android 13 sur ses téléphones haut de gamme, ses téléphones de milieu de gamme et même ses téléphones d’entrée de gamme, Samsung a commencé le déploiement de One UI 5.1 au début du mois dernier avec la sortie de la série Galaxy S23. Vous trouverez ici la liste complète des téléphones Samsung exécutant One UI 5.1.

En ce qui concerne Android, la progression de la mise à jour de la plupart des téléphones est très médiocre. Actuellement, Google et Samsung sont les équipementiers les plus actifs. Au cas où vous ne le sauriez pas, Google a déjà publié deux aperçus pour développeurs d’Android 14. Et voici la date de sortie prévue d’Android 14.

A partir de maintenant, One UI 5.1 est déjà disponible sur plusieurs téléphones. Oui, la disponibilité peut varier selon la région. Voici la liste complète des téléphones Samsung mis à jour vers One UI 5.1. Dans la liste, vous pouvez vérifier si votre téléphone est mis à jour vers One UI 5.1 ou si vous devez encore attendre.

Liste des téléphones Samsung avec mise à jour One UI 5.1

Série Galaxy S23

Série Galaxy S22

Série Galaxy S21

Série Galaxy S20

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 Lite

Série Galaxy Note 20

Galaxy Z Fold 4

Galaxy ZFlip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy ZFlip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy ZFlip 5G

Galaxy M62

Galaxy M53

Galaxy M42 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy F62

Galaxy A73

Galaxy A71

Galaxy A53 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A23

Série Galaxy Tab S8

Série Galaxy Tab S7

En parlant de la mise à jour One UI 5.1, il s’agit d’une grosse mise à jour pas comme One UI 5.0 mais toujours importante. La nouvelle mise à jour comporte de nombreux changements tels que de nouveaux widgets de batterie, une recherche de galerie améliorée et de nombreuses autres fonctionnalités. Une fonctionnalité qui aurait dû figurer sur tous les téléphones avec One UI 5.1 est la possibilité de toucher et de copier n’importe quel objet à partir d’une image. Malheureusement, il est exclusif à la série Galaxy S23 pour le moment.

Si vous avez mis à jour votre téléphone Samsung Galaxy vers One UI 5.1, indiquez-nous la meilleure fonctionnalité de la mise à jour. Et si vous n’avez pas reçu la mise à jour, vous l’obtiendrez bientôt.

