Lenovo révolutionne les postes de travail de bureau co-conçus avec Aston Martin

Pourquoi c’est important : Bien qu’ils n’attirent certainement pas l’attention des PC, les postes de travail jouent un rôle extrêmement important dans le monde de l’informatique d’entreprise. Et la vérité est que les personnes qui utilisent ces appareils à haute puissance effectuent souvent la plupart des tâches informatiques les plus cool que vous puissiez imaginer. Prenez, par exemple, donner vie à des films d’animation juste à l’extérieur d’Hollywood ou concevoir des voitures de sport dans un petit village de la région des West Midlands au Royaume-Uni.

Lenovo pensait clairement dans ce sens lorsqu’il a choisi de dévoiler ses dernières stations de travail de bureau cette semaine au DreamWorks Animation Studio avec son client et partenaire de conception Aston Martin. Le moment était particulièrement fortuit car DreamWorks est actuellement en lice pour l’Oscar du meilleur long métrage d’animation pour Le Chat Botté : Le Dernier Vœu.

Lors de l’événement, Lenovo a souligné la connexion de plusieurs années qu’ils ont eue avec DreamWorks, en commençant par les serveurs ThinkSystem que le studio utilise maintenant pour exécuter l’ensemble de ses opérations, du rendu des animations à l’exécution des processus métier.

Il s’avère que DreamWorks a été attiré par la technologie de refroidissement par eau chaude Neptune de la société, qui en est maintenant à sa cinquième itération, que Lenovo utilise pour refroidir à la fois les processeurs, le stockage et désormais les GPU, dans ses serveurs. Il s’est avéré particulièrement attrayant pour DreamWorks en raison des exigences toujours croissantes de performances (et de l’augmentation de la consommation d’énergie qui en résulte) qu’ils avaient avec un centre de données à espace limité.

Les serveurs Lenovo équipés de Neptune ont permis à DreamWorks d’offrir plus de performances dans moins d’espace et de réduire leur consommation d’énergie en même temps, une combinaison convaincante.

La relation serveur a ensuite permis à l’entreprise d’ouvrir des discussions autour des postes de travail et DreamWorks a choisi de remplacer ses anciennes machines par les ThinkStation P920, P720 et P520 de Lenovo. Cependant, les achats futurs seront probablement effectués auprès de la véritable star de l’événement, la nouvelle gamme de stations de travail de bureau de Lenovo, comprenant les PX, P7 et P5.

Ces nouveaux modèles intègrent les derniers processeurs et cartes graphiques axés sur les postes de travail, y compris les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération, les tout nouveaux processeurs Xeon W de 4e génération et Core de 13e génération, et les cartes graphiques RTX 6000 de génération Ada de Nvidia.

Ce qui était particulièrement distinctif à propos de ce lancement, cependant, c’est qu’il s’agissait de la première refonte majeure du boîtier d’un poste de travail de bureau pour l’entreprise en près d’une décennie. Plus particulièrement, cela a été fait en collaboration avec la société britannique de voitures de sport Aston Martin, qui utilise également les stations de travail de Lenovo.

Bien que cela puisse initialement sembler une combinaison étrange, il s’avère que cela fonctionne en fait à plusieurs niveaux différents. Comme l’a dit succinctement le représentant d’Aston Martin, « les deux sociétés aiment construire des choses qui ont l’air cool et qui vont vite, mais qui doivent quand même rester au frais pour de meilleures performances ».

Visuellement, l’impact du partenariat est immédiatement apparent. La nouvelle gamme ThinkStation P comprend une calandre hexagonale 3D qui rappelle beaucoup la calandre DBS Superleggera d’Aston Martin. Plus qu’un simple ajout attrayant, cependant, la nouvelle conception du gril augmente en fait l’entrée d’air dans la machine, lui permettant de refroidir encore plus efficacement ses principaux composants chauds et gourmands en énergie. Pour faciliter ce processus, le PX comprend également un nouvel élément semblable à un collecteur qui dirige l’air entrant vers les bonnes parties de la machine.

L’augmentation du débit d’air est particulièrement importante sur le modèle PX haut de gamme, qui est l’une des premières stations de travail grand public à prendre en charge jusqu’à 4 cartes graphiques Nvidia RTX 6000 Ada pleine longueur et pleine puissance, ainsi que deux sockets CPU qui chacun prend en charge le dernier Xeon Scalable 60 cœurs de 4e génération d’Intel (une partie généralement associée aux serveurs).

Ensemble, ces six composants ainsi que le reste du système nécessitent tellement d’énergie qu’ils ne peuvent se connecter qu’à des prises alimentées par un circuit de 20 ampères. Lenovo alimente le système avec deux blocs d’alimentation indépendants qui sont regroupés. Sur les systèmes qui n’offrent pas cette configuration complète (et qui n’ont donc pas besoin d’autant de puissance), les deux blocs d’alimentation sont remplaçables à chaud pour une maintenance facile et une disponibilité plus longue. Pour les organisations qui veulent ou ont besoin de ce niveau de performance, cependant, le PX peut être tourné sur le côté et fonctionner comme un poste de travail monté en rack 5U.

En plus du PX, Lenovo a également dévoilé la plus petite ThinkStation P7 et la P5 prenant en charge les processeurs Intel Xeon W de 4e génération, y compris les processeurs Xeon W9-3495X et Core de 13e génération à 56 cœurs et les GPU RTX 6000 de Nvidia. Le P7 peut contenir un processeur Xeon W-3400 et jusqu’à trois des cartes RTX 6000, tandis que le P5 prend en charge un processeur Xeon W-2400 et deux RTX 6000.

En plus du nouveau design élégant de la calandre, les trois machines offrent des éléments de design Aston Martin subtils tels que des détails rouges qui mettent en évidence l’endroit où une machine peut être ouverte, accessible ou transportée. Dans le cadre de la conception sans outil, le panneau permettant d’accéder aux postes de travail s’inspire des poignées de porte de voiture affleurantes d’Aston-Martin. Dans le meilleur des cas, ce sont des composants de conception qui parviennent à être à la fois fonctionnels et attrayants.

D’un point de vue technique, les trois machines incluent le prise en charge des emplacements PCIe gen 5, jusqu’à 9 disques et jusqu’à 2 To de mémoire DDR5. Plus important encore pour le marché des postes de travail, tous ces systèmes sont certifiés ISV, ce qui garantit que les applications critiques s’y exécutent.

Comme pour les voitures de sport haut de gamme, les postes de travail ne seront jamais une option courante. Mais pour les organisations ou les utilisateurs qui exigent les meilleures performances possibles pour leurs applications, il n’y a rien d’autre comme eux. Avec les dernières ThinkStations inspirées du design d’Aston Martin, il est clair que Lenovo est impatient non seulement de participer à la course, mais a les yeux rivés sur le drapeau à damier.

