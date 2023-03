L’Afrique se sépare en deux continents séparés par un nouvel océan

Une étude internationale a révélé que la fissure profonde apparue dans le désert éthiopien en 2005 est très probablement le début de la formation d’un nouveau bassin océanique.

Représentation de la branche ouest du rift est-africain. Crédit : Wikipédia/C. Hormann

Un nouvel océan se forme en Afrique. Les géologues ont confirmé que les données sismiques de la formation d’un rift profond apparu dans les déserts éthiopiens de la région Afar en 2005 sont similaires à celles détectées au fond des océans du monde. Cela indique que la faille qui divisera le continent africain en deux est très probablement le début d’un nouveau bassin océanique.

La rupture massive est associée au système de rift est-africain (EARS), l’un des plus grands systèmes de failles de la planète, qui s’étend profondément en Afrique de l’Est sur des milliers de kilomètres à travers plusieurs pays, dont l’Éthiopie, le Kenya, le Congo, l’Ouganda, le Rwanda, Burundi, Zambie, Tanzanie, Malawi et Mozambique, divisant la plaque africaine en deux, un bloc plus petit (plaque somalienne) et un bloc plus grand (plaque nubienne), qui s’éloignent l’un de l’autre depuis environ 25 millions d’années.

Carte de l’Afrique de l’Est montrant certains des volcans historiquement actifs (triangles rouges) ainsi que les deux parties de la plaque africaine (nubienne et somalienne) se divisant le long du rift est-africain. En couleur plus foncée le Triangle Afar, la triple jonction où la plaque africaine se sépare du bloc arabe / Crédit : USGS

L’Afrique se divisera en deux, formant un nouvel océan

Une étude, publiée dans Geophysical Research Letters, suggère que les limites volcaniques actives des plaques somaliennes et nubiennes pourraient se rompre soudainement en grandes sections, plutôt que lentement. De tels événements soudains à grande échelle représentent un moment plus grave pour les populations vivant à proximité du rift que plusieurs événements plus petits, comme l’explique Cindy Ebinger, professeur de sciences de la terre et de l’environnement à l’Université de Rochester et co-auteur de l’étude.

« Ce travail est une percée dans notre compréhension du rifting continental qui conduit à la création de nouveaux bassins océaniques », a déclaré Ken Macdonald, professeur émérite au Département des sciences de la Terre de l’Université de Californie à Santa Barbara, qui n’a pas participé à l’étude. étude – . Pour la première fois, les données démontrent que l’activité sur un segment de faille peut déclencher un épisode majeur d’injection de magma et une déformation associée sur un segment voisin. »

L’enquête a été menée par le professeur Atala Ayele de l’université d’Addis-Abeba, en Ethiopie, qui a scrupuleusement collecté les données sismiques relatives à l’événement de 2005 qui a conduit à l’ouverture de la gigantesque faille de plus de 6 mètres de large en quelques jours. En plus d’évaluer les informations sismiques de l’Éthiopie, Ayele a combiné les données de l’Érythrée voisine avec l’aide de Ghebrebrhan Ogubazghi, professeur à l’Institut de technologie d’Érythrée, et du Yémen en collaboration avec Jamal Sholan du Centre national d’observation sismologique du Yémen.

La carte qui a émergé du moment et de l’endroit où les tremblements de terre se sont produits dans la région correspond parfaitement aux analyses plus détaillées qu’Ebinger a menées ces dernières années. La reconstitution des événements, en particulier, a montré que la faille ne s’est pas ouverte en une série de petits tremblements de terre qui se sont poursuivis sur une longue période de temps, mais s’est formée sur toute sa longueur de près de 57 kilomètres en quelques jours. . Un volcan, appelé Dabbahu, à l’extrémité nord de la faille est entré en éruption en premier, puis le magma a émergé vers le haut à travers le centre de la faille, commençant à le « décompresser » dans les deux sens.

« Nous savons que les crêtes du fond marin sont créées par des intrusions de magma similaires dans une faille », a ajouté Ebinger, « mais nous ne savions pas qu’une telle longueur de crête pouvait s’ouvrir lors d’un seul événement comme celui-ci. »

D’après les dernières données GPS, la séparation de la plaque africaine en deux blocs distincts se produit au rythme de 7 millimètres par an. « Le golfe d’Aden et la mer Rouge déborderont sur la région Afar et dans la vallée du Rift est-africain, formant un nouvel océan, et cette partie de l’Afrique de l’Est deviendra son propre petit continent séparé », a confirmé Macdonald.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :