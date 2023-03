Huawei est sur le point de fermer son activité de téléphonie mobile ? Sûrement pas

Le géant chinois de la fabrication, Huawei, se porte très bien dans son activité technologique. Cependant, l’activité de téléphonie mobile de l’entreprise a été très lente, en grande partie grâce à l’interdiction américaine. Les hauts dirigeants de la société ont depuis déclaré que Huawei n’était pas sur le marché de la téléphonie mobile pour rivaliser, il essayait seulement de survivre. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles même sa survie ne tient plus qu’à un fil. Les rumeurs prétendent que Huawei pourrait envisager de scinder son activité grand public et d’abandonner son activité de téléphonie mobile. La société, cependant, a rapidement démystifié cette affirmation en la qualifiant de fausses nouvelles.

Selon la marque, elle continuera d’augmenter les fonds qu’elle investit dans son activité de téléphonie mobile. Huawei insiste également sur le fait qu’il construira des produits phares qui résisteront à l’épreuve du temps. En fait, en plus de la série Huawei P60 qui sera lancée dans quelques semaines, la société travaille également sur un nouveau téléphone phare très puissant. D’après les derniers rapports, le « téléphone phare le plus récent et le plus puissant » devrait être la série Huawei P60 et le téléphone pliable Huawei Mate X3. Ces téléphones mobiles seront officiels plus tard ce mois-ci.

Selon des rapports précédents, le Huawei Mate X3 sera lancé à un prix inférieur à 10 000 yuans (1 436 $). Ce sera la première fois que le téléphone de la série Huawei Mate X aura un prix inférieur à 10 000 yuans (1 436 $). Cela en fera également le modèle le moins cher de la série. Malgré ce rapport, une autre affirmation du blogueur technologique Weibo « Fixed Focus Digital », affirme que le prix de cet appareil pourrait être supérieur à 13 000 yuans (1 867 $). À titre de comparaison, les Huawei Mate X et Mate X2 ont des prix de lancement de 16 999 (2 442 $) et 17 999 yuans (2 585 $), respectivement.

Huawei Mate X3 utilisera une nouvelle technologie de chaleur au graphène

Une nouvelle technologie de dissipation thermique au graphène sera également utilisée dans le Huawei Mate X3. Plusieurs internautes ont consulté les brevets de Huawei, qui montraient que Huawei avait créé un tout nouveau type de matériau en carbone capable de répondre aux exigences des équipements de dissipation thermique. Selon le brevet, il a la meilleure diffusivité thermique (1100 mm2/s), est le plus mince (0,1 mm) et a la meilleure résistance à la rupture (80 MPa). La machine dans son ensemble a une capacité de dissipation thermique considérablement plus élevée. L’épaisseur a considérablement diminué.

Selon le blogueur, les mesures indiquées dans le brevet ne sont que des formes au niveau de la surface d’une technologie de dissipation thermique très puissante qui peut réellement améliorer les lacunes actuelles de dissipation thermique de la série Mate. En utilisant la nouvelle technologie de dissipation thermique au graphène, le Huawei Mate X3 pourrait établir une nouvelle norme en matière de dissipation thermique.

En termes simples, ce nouveau matériau, qui est censé être utilisé sur le Huawei Mate X3, peut à la fois réduire l’épaisseur de l’appareil global et améliorer la capacité de l’appareil à dissiper la chaleur. L’écran pliant Mate X3 sera le téléphone mobile à écran pliant idéal de Huawei à ce jour, résumant les nouvelles ci-dessus. Il fournira pour la première fois un chat vocal et une messagerie texte mutuelle bidirectionnelle grâce à l’ajout de la technologie de communication par satellite de 2e génération.

Autres caractéristiques du Mate X3

Les autres caractéristiques du nouveau téléphone incluent un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et un appareil photo principal Sony 50MP IMX766. Ce téléphone prend également en charge la technologie de communication par satellite de 2e génération qui ajoute des capacités de communication vocale et de messagerie texte mutuelle bidirectionnelle.

De plus, le Huawei Mate X3 pourrait également avoir le premier « mode d’urgence » de la série Mate 50 disponible à l’achat. La « pompe de collecte d’énergie » est spécialement engagée pour repolymériser les ions excédentaires dans la batterie pour répondre aux besoins urgents des applications à faible consommation lorsque la puissance du téléphone mobile est inférieure à 1%.

L’appareil utilise un mélange de triples caméras AI arrière de 50MP, 13MP et 12MP pour l’imagerie. L’appareil photo principal pourrait être un capteur Sony IMX766 prenant en charge la technologie d’imagerie XMAGE. Théoriquement, d’autres fonctionnalités telles que NFC, deux haut-parleurs, des scanners d’empreintes digitales latéraux et des fonctionnalités de configuration telles que le vol stationnaire multi-angle ne manqueront pas non plus. Ce téléphone mobile phare à venir sera sans aucun doute une beauté et il vaut toute l’attente.

Histoire des téléphones portables pliables Huawei

Huawei, une multinationale technologique chinoise, a lancé son premier téléphone pliable, le Huawei Mate X, en février 2019 lors du Mobile World Congress à Barcelone. L’appareil comportait un écran OLED pliable de 8 pouces qui se repliait vers l’extérieur, permettant aux utilisateurs d’avoir un écran plus grand lorsqu’il était déplié. Le téléphone avait également une connectivité 5G et était alimenté par le processeur Kirin 980 de Huawei.

Cependant, la sortie du Mate X a été retardée à plusieurs reprises. Cela serait dû à des problèmes de conception et de logiciel de l’appareil. Il est finalement sorti en Chine en novembre 2019, et dans d’autres régions, dont l’Europe, en février 2020.

En février 2020, Huawei a annoncé le successeur du Mate X, le Huawei Mate Xs. Le nouvel appareil avait une conception similaire au Mate X d’origine. Cependant, il était livré avec un processeur amélioré, le Kirin 990, et un écran plus durable.

En 2021, Huawei a sorti son troisième téléphone pliable, le Huawei Mate X2. Le Mate X2 présentait un nouveau design qui se repliait vers l’intérieur, similaire au Galaxy Fold de Samsung. Il avait un écran pliable de 8 pouces et un écran de couverture de 6,45 pouces. L’appareil était alimenté par le processeur Kirin 9000 de Huawei et fonctionnait sur le système d’exploitation HarmonyOS de Huawei.

Cependant, en raison des restrictions commerciales en vigueur aux États-Unis, Huawei a été confronté à des défis. Elle a des problèmes pour produire et vendre ses téléphones portables, y compris ses téléphones pliables sur les marchés mondiaux. En conséquence, il a eu du mal à maintenir sa position d’acteur majeur de l’industrie des smartphones.