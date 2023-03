Snapdragon 8 Gen 3 monte en flèche de 17% – bat la puce Apple A16 Bionic d’un mile

Au fil des ans, Qualcomm, MediaTek, Apple, Samsung et même Huawei ont conçu des puces assez décentes qui se sont bien comportées sur le marché. Cependant, en raison de l’interdiction américaine, Huawei ne conçoit plus de puces Kirin car il n’a pas la capacité de les produire. Samsung et MediaTek n’ont pas été au top de leur jeu pour les puces phares. Bien qu’Apple ait été en avance, il semble que Qualcomm disposera désormais d’une puce qui surpasse complètement le dernier SoC phare d’Apple, l’A16 Bionic. Cette puce sera la Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

L’année dernière, Qualcomm a sorti trois puces phares de la série Snapdragon 8. Cette année, il semble que les choses seront un peu différentes. Il semble qu’il n’y aura pas de Snapdragon 8+ Gen 2. La société va plutôt aller de l’avant et sortir le Snapdragon 8 Gen 3, qui est une version avancée.

Bien que le Snapdragon 8 Gen 3 soit construit sur le processus N4P (4 nm) de TSMC, le blogueur technique @Tech Reve rapporte que la fréquence principale a en fait grimpé à 3,75 GHz. C’est 17% plus élevé que la version standard actuelle du Snapdragon 8 Gen 2. Mais, l’architecture CPU qu’il propose se compose d’un GPU Adreno 750 intégré, d’un cœur super large Cortex-X4, de cinq gros cœurs Cortex-A720, d’un petit cœur Cortex-A520 et d’une bande de base X75 5G.

Snapdragon 8 Gen 3 bat l’A16 Bionic dans Geekbench

Un outil majeur de test d’appareils mobiles appelé Geekbench a récemment publié de prétendus scores Snapdragon 8 Gen 3. Le score multicœur est bien supérieur à 6 236 points tandis que le score monocœur est de 1930. Ce score est tout simplement étonnant car il devient facilement la meilleure puce de téléphone portable. Ces résultats sont bien supérieurs à ce qui avait été prédit auparavant; les rumeurs précédentes revendiquent un score monocœur de 1 800 et un score multicœur de 6 100. Ces résultats montrent une énorme amélioration de 30 % des performances monocœur et de 20 % en multicœur par rapport à la génération actuelle de Snapdragon 8 Gen 2, qui obtient un score de 1 491 pour le monocœur et de 5 164 pour le multicœur.

Le Snapdragon 8 Gen 3 est livré avec une disposition de cœur 1 + 5 + 2 et c’est l’un de ses principaux avantages. La baie indique que la puce a un cœur haute performance, cinq cœurs intermédiaires et deux cœurs d’efficacité. Cela diffère de la configuration de son prédécesseur de 1 + 4 + 3. Cette nouvelle disposition garantit que la puce est dotée d’une meilleure puissance. Par ailleurs, certains prétendent qu’avec cette matrice, la puce utilisera 20 % moins d’énergie que la puce Snapdragon 8 Gen 2. Le nœud de processus N4P de TSMC peut également être utilisé, ce qui augmenterait l’efficacité de la puce.

Même s’il y a eu des rumeurs optimistes et que des scores ont été divulgués, il est crucial de prendre ces informations avec prudence. L’étape d’échantillonnage d’ingénierie du Snapdragon 8 Gen 3 est actuellement en cours. De plus, les capacités de performance de la puce peuvent être testées par les développeurs en poussant la puce à ses limites. Les performances du produit final peuvent différer des scores qui ont été divulgués. L’entreprise pourrait avoir besoin de diluer ou même d’augmenter les performances de la puce.

Samsung Galaxy S24 pour lancer le SD8 Gen 3

Pour le moment, il n’y a pas de rapport officiel concernant le Snapdragon 8 Gen 3. Cependant, des rumeurs prétendent que les téléphones mobiles qui devraient utiliser ce nouveau processeur phare incluent la série Samsung Galaxy S24. Cette série lancera également la toute nouvelle mémoire UFS 4.1 qui apportera une vitesse de réponse plus rapide à l’appareil en général. Bien que cela semble excitant, étant donné que ARM Cortex-X4, UFS 4.1, etc. sont des produits techniques qui ne sont pas encore officiels, nous devons encore les traiter de manière rationnelle et attendre une sorte de confirmation.

Le Galaxy S24 pourrait avoir un modèle Exynos

En termes de puces de téléphonie mobile, Samsung a utilisé un modèle phare double au fil des ans. Cela indique que pour ses appareils phares, il utilise à la fois le Snapdragon de Qualcomm et ses propres processeurs Exynos. Les modèles Exynos sont commercialisés en Europe et dans certaines régions d’Asie, tandis que les appareils Snapdragon sont d’abord introduits en Chine, aux États-Unis et sur d’autres grands marchés. La série premium Galaxy S23 ne comportait cependant pas le processeur interne Exynos 2300 de Samsung. Au lieu de cela, la société va utiliser la technologie du téléphone Samsung Galaxy S22 FE de milieu de gamme. Il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles la société ajoutera ses puces à ses modèles phares. Il proposera une variante Samsung Galaxy S24 Exynos 2400.

La production de masse démarre cette année

Selon les rumeurs, la production en série du Samsung Exynos 2400 débutera en novembre de cette année. Cela indique qu’il faudra plusieurs mois avant le lancement de la puce. La série Samsung Galaxy S24, dont le lancement est prévu en 2024, pourrait utiliser cette puce. Cependant, seule la version sud-coréenne de cette série de téléphones mobiles peut utiliser cette puce. Il y a maintenant deux rumeurs sur les spécifications et l’architecture du Samsung Exynos 2400. Selon un rapport, la puce aura une conception à huit cœurs 1 + 4 + 3. Cependant, une autre rumeur prétend que cet appareil aura une architecture à dix cœurs 1 + 2 + 3 + 4. Quoi qu’il en soit, nous savons que Samsung lancera un processeur phare et que ses performances seront plutôt correctes.

Le super gros noyau Cortex X4, le petit noyau Cortex A510 et le grand noyau Cortex A720 sont susceptibles d’être inclus dans l’Exynos 2400. Il n’y a cependant pas de rapport défini entre les grands et les petits noyaux. À propos du nombre précis, il n’y a pas de fuites ni de rumeurs. Il est crucial de garder à l’esprit que Samsung a utilisé des processeurs Snapdragon ces dernières années dans ses produits phares. Néanmoins, les téléphones phares dotés de leurs propres processeurs de la série Exynos seront toujours disponibles sur le marché coréen. De plus, la série de processeurs Exynos a un impact important en Europe. On ne sait pas si les processeurs Exynos 2400 ou Qualcomm alimenteront la série Samsung Galaxy S24 en Europe. Pour l’instant, il n’y a pas de mot officiel de la société concernant cette puce