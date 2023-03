La NASA prévoit de lancer Artemis 2 sur la Lune pour novembre 2024

Les noms des quatre astronautes de l’équipage qui voleront autour de la Lune seront annoncés plus tard cette année. L’un d’eux sera un Canadien.

Mission Artemis I de la NASA, vol d’essai sans pilote pour la fusée Space Launch System (SLS) et le vaisseau spatial Orion / Crédit : NASA

Après le succès du vol sans pilote, la NASA a commencé à définir les détails des futures opérations qui ramèneront les humains sur la Lune, y compris les prévisions de lancement de la mission Artemis 2 qui verra des astronautes en orbite autour de notre satellite naturel. Les détails de cette deuxième mission ont été annoncés lors d’une conférence de presse diffusée en direct mardi, au cours de laquelle des responsables de l’Agence spatiale américaine ont révélé que le lancement d’Artemis 2 est actuellement prévu pour novembre 2024.

Les noms des quatre membres d’équipage – dont tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que l’un d’eux sera un Canadien – seront annoncés plus tard cette année. « Nous avons hâte que l’équipage vole vers Artemis 2″, a déclaré Jim Free, administrateur associé de la NASA pour la direction des missions de développement des systèmes d’exploration. – Pour le moment, rien ne nous retient sur la base de ce que nous avons appris avec Artemis 1. »

La NASA prévoit de renvoyer des humains sur la Lune

Artemis 1, qui s’est terminé en décembre 2022 après un voyage de 25 jours, a été la première étape de la nouvelle ère d’exploration lunaire de la NASA, ainsi que le premier vol d’essai de la fusée Space Launch System (SLS) et du vaisseau spatial Orion qui l’a fait possible de comprendre pleinement tous les aspects des systèmes et de planifier les futures missions habitées : Artemis 2 sera le premier vol avec des astronautes à bord, suivi d’Artemis 3 qui, en 2025, ramènera les astronautes à laisser leurs empreintes sur le sol lunaire.

Des sites d’atterrissage possibles ont été identifiés dans des régions proches du pôle Sud lunaire, dans une zone d’intérêt particulier pour les scientifiques et qui pourraient convenir à la construction d’un avant-poste permanent. « Notre plan – ajouté Free – a toujours été de 12 mois [tra le missioni], mais il y a des développements qui devront être vérifiés. Pour l’instant nous nous en tenons à 12 mois, mais nous regardons toujours le développement de tout le matériel nécessaire ».

Parmi les systèmes encore en développement figurent un atterrisseur lunaire construit par SpaceX et des combinaisons spatiales. L’objectif de la NASA, comme mentionné, est d’établir une présence humaine durable sur la Lune et, à l’avenir, de lancer des missions vers Mars. Dans le cadre du programme Artemis, la NASA prévoit également de faire atterrir la première femme et personne noire sur la lune, puisque les missions Apollo qui ont atterri sur la lune à la fin des années 1960 et au début des années 1970 n’ont vu que 12 astronautes, tous des hommes blancs, mettre le pied sur la lune. notre satellite naturel, tout homme et tout blanc.

