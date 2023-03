Le Motorola Edge 40 Pro fait son apparition. Saurez-vous deviner son design ?

Motorola a réussi à être parmi les premières entreprises à lancer un smartphone Snapdragon 8 Gen 2. Comme à son habitude, la société a maintenu sa stratégie de lancement de son nouveau fleuron en Chine. L’appareil est venu sous le nom de Motorola X40 et devrait bientôt arriver sur les marchés mondiaux sous le nom de Motorola Edge 40 Pro. La plupart des marques qui ont lancé les téléphones Snapdragon 8 Gen 2 en Chine ont déjà introduit ces appareils sur les marchés mondiaux. Après Xiaomi, Vivo et OnePlus, il semble qu’il soit temps pour Motorola de sortir son fleuron hors de Chine. Aujourd’hui, la conception de l’appareil a été révélée par des fuites de rendus. Saurez-vous deviner son design ?

À la surprise générale, le Motorola Edge 40 Pro ressemble exactement au Moto X40. Cela confirme essentiellement que les deux appareils sont identiques. Après tout, nous savons déjà qu’il apportera probablement le même ensemble de spécifications. Il a croisé les chemins du benchmark Geekbench et de la liste de la console Google Play. Avec les rendus récemment divulgués, il est impossible de nier que le Moto X40 est enfin prêt à échapper au bastion chinois.

Caractéristiques du Motorola Edge 40 Pro divulguées

Le nouvel ensemble de rendus en fuite vient directement de leakster Evan Blass. Il a même partagé une série de courtes vidéos du téléphone. Ces rendus semblent provenir de matériaux officiels. Fait intéressant, il semble que le téléphone débarquera sur le marché américain sous le nom de Moto Edge+ (2023). Qu’on le veuille ou non, cela suit la stratégie de l’année dernière, où les États-Unis ont obtenu le Moto Edge + (2022). L’une des vidéos divulguées confirme également le taux de rafraîchissement de 165 Hz. Alors que la plupart des marques misent sur des résolutions plus élevées, Motorola emprunte une voie alternative. La marque s’en tient à la résolution Full HD+ avec 2 400 x 1 080 pixels qui devrait suffire à la plupart des utilisateurs, pour pousser encore plus loin le taux de rafraîchissement. 165 Hz ne peut être vu que dans la gamme de jeux et dans le Motorola Edge 40 Pro. Le téléphone a également des bords incurvés.

Sous le capot, le téléphone contient le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il a jusqu’à 12 Go de RAM et la batterie devrait être de 4 600 mAh avec une charge rapide de 125 W. Le téléphone apporte également une charge sans fil de 15 W. La charge indique une augmentation significative par rapport au Motorola Edge 30 Pro de l’année dernière. Le premier téléphone Moto à apporter cette charge a été le Edge 40 Ultra. Maintenant, il atteint le Pro régulier. Nous sommes curieux de voir si cette vitesse de charge atteindra les États-Unis.

Combinaison de caméras puissantes et indice de protection IP68

En termes d’optique, le Moto Edge 40 Pro s’en tiendra probablement à un appareil photo principal de 50 MP. Il s’agit d’un capteur 1/1,55″ avec stabilisation optique de l’image. Il existe également un jeu de tir ultra large de 50 MP avec un champ de vision de 117 degrés et un appareil photo à zoom 12 MP avec zoom optique 2x. En ce qui concerne le selfie, le téléphone possède également l’un des tireurs avec la résolution la plus élevée parmi les produits phares – un appareil photo de 60 MP. Le design est un trou de poing régulier car Motorola n’a pas apporté d’édition sous-écran cette fois-ci. Les images divulguées confirment également les haut-parleurs stéréo avec Dolby Audio et le téléphone est résistant à l’eau. Pour ceux qui ne le savent pas, le Moto X40 porte un indice IP68.

Il est temps pour Motorola de présenter son nouveau produit phare mondial

À l’heure actuelle, Motorola n’a pas encore lancé la campagne de présentation officielle de l’appareil. Comme vous le savez peut-être, il n’y a aucune idée de la date de lancement de ce téléphone sur les marchés mondiaux. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce que ce lancement se produise très bientôt. Étant donné que les fuites commencent à apparaître, nous nous attendons à en savoir plus à ce sujet dans les semaines à venir. À mon avis, Motorola perd déjà du temps. Avec la sortie d’appareils tels que les téléphones de la série Xiaomi 13, la série Galaxy S23, OnePlus 11 et le Honor Magic5 Pro, Motorola doit lancer son produit phare dès que possible. Sinon, la marque perdra de son élan. Les choses devraient encore être confortables aux États-Unis, car la plupart des marques chinoises ne sont pas issues de l’Oncle Sam.