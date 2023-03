La start-up spatiale Lonestar envoie un centre de données miniature sur la Lune

Qu’est-ce qui vient de se passer? Lonestar Data Holdings est une startup basée en Floride qui souhaite préserver l’atmosphère terrestre en apportant des centres de données et une informatique de pointe sur la Lune. La société vient d’annoncer son dernier cycle de financement et est maintenant prête à envoyer la première unité expérimentale de stockage de données dans l’espace.

Lonestar a clôturé sa ronde de financement de démarrage en collectant 5 millions de dollars, et la société est maintenant prête à lancer une série de missions pour amener des centres de données fonctionnels à l’endroit le plus éloigné de tous les temps : la surface de la Lune. Lonestar travaillera avec la société Intuitive Machines, basée à Huston, qui a déjà obtenu un contrat de la NASA pour fournir des démonstrations technologiques sur la Lune dans le cadre du programme Artemis.

En 2021, Lonestar a effectué un premier test avec son centre de données dans l’espace – ou mieux encore, sur la Station spatiale internationale. Le nouveau plan consiste à envoyer une petite boîte de données sur la Lune avec la deuxième mission lunaire d’Intuitive Machines (IM-2), tandis que le lancement de la mission IM-1 est prévu pour juin.

Le centre de données miniature à bord de l’atterrisseur IM-2 aura une capacité de 16 téraoctets dans une charge utile de 1 kg, a déclaré le fondateur de Lonestar, Chris Stott, en avril 2022. Les premiers centres de données lunaires fourniraient une solution de sauvegarde pour le stockage de données (très) distant et en cas de catastrophe. récupération, tout en aidant les entreprises commerciales et privées travaillant à établir une présence lunaire.

Stott a précédemment déclaré que les données sont « la plus grande monnaie créée par la race humaine », car nous en dépendons pour presque tout ce que nous faisons ici sur Terre. Mais les données sont devenues « trop ​​importantes » pour être stockées uniquement dans la « biosphère toujours plus fragile » de la Terre. Le plus grand satellite de la Terre représenterait l’endroit idéal pour « stocker en toute sécurité » notre avenir basé sur les données.

Le premier centre de données Lonestar à être envoyé sur la Lune s’appuiera sur l’atterrisseur IM-2 pour ses besoins en alimentation et en communication. Tout centre de données envoyé ultérieurement disposera de ses propres installations d’alimentation et de communication, et il pourrait être déployé sur la surface lunaire d’ici la fin de 2026. La mission IM-2 devrait durer entre 11 et 14 jours.

Brad Harrison, fondateur et associé directeur de la société qui a dirigé le cycle de financement de Lonestar (Scout Ventures), a déclaré que l’expansion de l’économie mondiale vers la Lune est le « prochain espace blanc de la nouvelle économie spatiale ». La sécurité et le stockage des données sont une partie nécessaire de l’exploration lunaire de nouvelle génération, et Lonestar veut clairement jouer un rôle central dans cette frontière pionnière d’un autre monde.

