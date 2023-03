Seulement 80 000 personnes respirent un air vraiment pur sur Terre – nous avons pollué la planète entière

Une étude publiée dans The Lancet Planetary Health a montré que seulement 0,001% de l’humanité n’est pas exposée à des niveaux nocifs de particules fines PM 2,5.

Nous avons pollué – et polluons – notre planète à tel point que seulement 0,18 % de la surface de la Terre est exposée à des niveaux « sûrs » de particules fines PM 2,5, c’est-à-dire les particules infinitésimales de smog d’un diamètre égal ou inférieur à 2,5 micromètres. En termes de population humaine, seulement 0,001 % des êtres humains – soit 80 000 sur 8 milliards – respirent un air que nous pouvons considérer comme vraiment propre. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le seuil de sécurité en termes de moyenne annuelle n’est que de 5 microgrammes de PM 2,5 par mètre cube d’air, de plus 15 µg/m3 ne doivent pas être dépassés plus de 3 à 4 jours par an. Compte tenu de ces chiffres, il n’est pas surprenant qu’en Europe seulement 240 000 personnes perdent la vie chaque année à cause du smog (24 000 en France), alors qu’à l’échelle mondiale, on estime qu’entre 7 et 8 millions de décès par an. De plus, plus nous polluons, plus nous émettons des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, catalysant le changement climatique, principale menace existentielle pour l’humanité.

Seules 80 000 personnes respirent de l’air pur et seulement 0,18 % de la Terre n’est pas exposée à des niveaux nocifs de PM 2,5 ont été déterminés par une grande équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’École de santé publique et de médecine préventive de l’Université Monash de Melbourne (Australie). ), qui a collaboré étroitement avec des collègues du Jiangsu Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technology de l’Université des sciences et technologies de Nanjing (Chine) et de l’Académie chinoise des sciences météorologiques. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Yuming Guo, membre de l’unité de recherche sur la qualité de l’air de l’université australienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude de modélisation sophistiquée à partir de données collectées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2019 sur les concentrations de fines particules dans l’air. Au total, environ 5 500 stations de surveillance de 65 pays ont été impliquées. Grâce à une procédure d’apprentissage automatique appelée Deep Ensemble Machine Learning (DEML) et à l’insertion d’autres données, les scientifiques ont calculé la concentration de PM 2,5 même dans les zones non couvertes par les stations de surveillance.

En croisant toutes les données, il est ressorti que globalement (dans 175 pays) la concentration annuelle moyenne de PM 2,5 sur la période 2000 – 2019 était estimée à 32,8 microgrammes par mètre cube, bien plus que le seuil de sécurité indiqué par l’OMS. En 2019, seulement 0,18 % de la surface de la Terre et 0,001 % de la population mondiale (les 80 000 personnes ci-dessus) ont été exposés à une moyenne annuelle de PM 2,5 avec des concentrations inférieures à 5 microgrammes par mètre cube d’air. À l’échelle mondiale également, pendant plus de 70 % des jours, la concentration quotidienne moyenne était supérieure à 15 μg/m3. Le professeur Guo et ses collègues ont observé une réduction des particules fines en Europe et en Amérique du Nord, grâce à l’introduction de lois anti-pollution plus strictes, mais il y a également eu des augmentations significatives en Asie du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

La pire qualité de l’air se trouve en Asie du Sud et de l’Est, où jusqu’à 90 % des jours, les concentrations quotidiennes de PM 2,5 étaient supérieures à 15 microgrammes par mètre cube d’air. Les concentrations annuelles moyennes les plus élevées ont été enregistrées en Asie de l’Est, avec 50,0 µg/m3, suivies de celles de l’Asie du Sud (37,2 µg/m3) et de l’Afrique du Nord (30,1 µg/m3). L’air le plus pur est plutôt respiré en Australie et en Nouvelle-Zélande (8,5 µg/m3), dans d’autres régions d’Océanie (12,6 µg/m3) et en Amérique du Sud (15,6 µg/m3), malgré la détérioration observée par Guo et ses collègues. Les concentrations dangereuses de particules fines avaient également une saisonnalité, selon la région étudiée ; par exemple, en Amérique du Nord, les particules fines sont plus élevées en été, tandis qu’en Chine et en Inde, elles se situent entre décembre et février.

« L’étude est importante car elle fournit une compréhension approfondie de l’état actuel de la pollution de l’air extérieur et de ses impacts sur la santé humaine. Grâce à ces informations, les décideurs politiques, les responsables de la santé publique et les chercheurs peuvent mieux évaluer les effets à court et à long terme de la pollution atmosphérique sur la santé et développer des stratégies d’atténuation de la pollution atmosphérique », a déclaré le professeur Guo dans un communiqué de presse.

Nous vous rappelons que les particules fines 2,5 sont considérées comme les plus dangereuses de toutes en raison de la petite taille des particules, capables de pénétrer profondément dans les poumons et de déclencher de graves maladies respiratoires et cardiovasculaires, de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) au cancer du poumon. , passant pour un accident vasculaire cérébral et une crise cardiaque. Une étude écossaise récente a également trouvé des particules de smog dans le sang, le cerveau et d’autres organes des fœtus, démontrant à quel point la pollution de l’air est omniprésente et dangereuse. Les détails de la recherche « Estimations mondiales des concentrations quotidiennes de particules fines ambiantes et de la distribution spatio-temporelle inégale de l’exposition de la population : une étude de modélisation d’apprentissage automatique » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet Planetary Health.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :