Pratique : Beats Fit Pro est désormais disponible en trois nouvelles couleurs impressionnantes (contrairement aux AirPods) [U]

Mise à jour, 7 mars 2023 : Beats a lancé aujourd’hui un nouveau spot publicitaire pour Beats Fit Pro mettant en vedette la star du tennis Frances Tiafoe. Découvrez-le ci-dessous.

Beats élargit sa gamme d’écouteurs sans fil Beats Fit Pro avec un trio de nouvelles couleurs. Beats Fit Pro a été lancé pour la première fois en novembre 2021 avec un ensemble impressionnant de fonctionnalités, notamment la puce H1 d’Apple, la suppression active du bruit et le mode transparence.

À partir de cette semaine, Beats Fit Pro sera disponible en trois nouvelles couleurs : Coral Pink, Volt Yellow et Tidal Blue.

Nouvelles couleurs pour Beats Fit Pro

La marque Beats d’Apple décrit ces nouvelles options de couleurs comme « frappantes et énergiques ». Le Volt Yellow, en particulier, se démarque vraiment et correspond à une tendance récente que nous avons vue des accessoires ultra-lumineux pour iPhone et Apple Watch. Le rose corail et le bleu marée sont des options plus subtiles, mais toujours impressionnantes.

Parallèlement au lancement de ces nouvelles couleurs Beats Fit Pro, la société lance également une nouvelle campagne publicitaire mettant en vedette la chanteuse, compositrice et actrice Chlöe Bailey et la joueuse de tennis américaine Frances Tiafoe. La campagne publicitaire est intitulée « LOCK IN. ENTRAÎNEMENT. » et montrera « l’incroyable ajustement sécurisé et la polyvalence de Beats Fit Pro.

Qui devrait acheter Beats Fit Pro ?

Lorsque j’ai examiné Beats Fit Pro pour la première fois en novembre 2021, j’ai félicité les écouteurs pour offrir un certain nombre d’avantages par rapport aux nouveaux AirPods 3 d’Apple, notamment des éléments tels que la suppression active du bruit, une meilleure autonomie de la batterie et le mode transparence. Vous bénéficiez également d’un port USB-C pour le chargement et d’un ajustement intra-auriculaire plus sûr avec des bouts d’ailes pour encore plus de sécurité.

Beats Fit Pro présente une conception plus sûre et plus orientée vers l’entraînement, mais tout le monde ne trouvera pas l’ajustement intra-auriculaire confortable. Les AirPods 3, quant à eux, sont dotés de l’ajustement « universel » d’Apple qui repose sur le bord interne de votre oreille. C’est purement à vos préférences personnelles de décider lequel de ces deux ajustements vous convient le mieux, mais du point de vue de la qualité sonore et de la technologie, Beats Fit Pro a l’avantage, grâce à la prise en charge de la suppression active du bruit et du mode Transparence, qui sont tous deux absent des AirPods 3. En fin de compte, Beats Fit Pro est une option incroyablement convaincante, grâce à leur excellente qualité sonore et leur conception, leur compatibilité polyvalente avec les appareils Apple et Android et leur prix inférieur à 200 $. Entre cette version de Beats Fit Pro, les Beats Studio Buds abordables, et plus encore, il semble clair que Beats tire sur tous les cylindres en ce moment et prospère au sein d’Apple.

Aussi : Beats continue d’être la meilleure option (lecture : uniquement) si vous voulez un casque sans fil avec la puce H1/H2 d’Apple disponible dans une couleur autre que le blanc. L’extension de cette semaine avec encore plus d’options de couleurs pour Beats Fit Pro est un autre point en leur faveur.

Beats Fit Pro en rose corail, jaune volt et bleu marée sera disponible à la commande sur le site Web d’Apple, dans les Apple Stores et auprès de revendeurs tiers à partir du jeudi 23 février. Le prix reste le même à 199,99 $.

Vous pouvez également acheter Beats Fit Pro dans d’autres couleurs et en état remis à neuf sur Amazon pour moins de 150 $.

