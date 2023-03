iOS 16.4 beta 3 permet aux utilisateurs de se connecter avec un autre identifiant Apple pour télécharger le logiciel bêta

Avec la version bêta d’iOS 16.4, qui a été publiée pour la première fois aux développeurs le mois dernier, Apple a introduit une nouvelle façon de configurer un appareil pour obtenir un logiciel bêta qui ne nécessite pas de profils spéciaux ni l’utilisation d’un ordinateur. Comme la société en fera le seul moyen d’installer des versions bêta d’iOS à l’avenir, la dernière version bêta 3 d’iOS 16.4 permet désormais aux utilisateurs de se connecter avec un autre identifiant Apple pour télécharger le logiciel bêta.

Apple change la façon dont les utilisateurs installeront la version bêta d’iOS sur leurs appareils

Le nouveau système identifie automatiquement si l’identifiant Apple de l’utilisateur est enregistré dans le programme logiciel Apple Beta ou dans le programme Apple Developer pour offrir la possibilité de télécharger et d’installer le logiciel bêta sur l’iPhone et l’iPad.

Cependant, en ce qui concerne les développeurs, certaines personnes ont des identifiants Apple différents pour un usage personnel et professionnel, ce qui pourrait les empêcher d’installer des versions bêta d’iOS à l’aide du nouveau système. Mais Apple corrige maintenant cela. La version bêta d’iOS 16.4 publiée aujourd’hui ajoute une option pour gérer l’identifiant Apple utilisé pour télécharger le logiciel bêta.

Désormais, lorsque vous accédez à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle> Mises à jour bêta, vous verrez un menu indiquant votre identifiant Apple. En appuyant dessus, vous pouvez entrer un identifiant Apple autre que votre identifiant Apple iCloud et App Store. De cette façon, même si vous êtes membre du programme pour développeurs Apple ou du programme logiciel Apple Beta via un autre identifiant Apple, vous pourrez télécharger le dernier logiciel Apple.

Le principal avantage du changement est qu’il sera plus rapide et plus facile d’installer l’une ou l’autre des versions bêta d’iOS sur votre iPhone ou iPad avec la possibilité de l’activer dans les paramètres. Il devrait également être plus rapide de basculer entre la version publique et une version bêta pour ceux qui pourraient avoir besoin de faire des allers-retours.

L’année dernière, Apple a commencé à supprimer des sites Web qui partageaient des profils de développeurs pour installer des versions bêta d’iOS. Actuellement, les développeurs doivent payer 99 $ par an pour faire partie du programme Apple Developer, qui comprend un accès anticipé aux logiciels bêta. Le programme logiciel bêta d’Apple est une alternative gratuite pour les utilisateurs qui souhaitent installer la version bêta d’iOS sur leurs appareils, mais les mises à jour prennent plus de temps à être disponibles dans ce programme.

À l’heure actuelle, la nouvelle méthode d’installation de la version bêta d’iOS est facultative, mais Apple affirme que ce sera le seul moyen d’inscrire un iPhone ou un iPad pour obtenir le logiciel bêta à l’avenir.

En plus du nouveau système d’installation du logiciel bêta, iOS 16.4 est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Cela inclut des dizaines de nouveaux emoji, des mises à jour des applications Musique et Podcast, une prise en charge autonome 5G, une nouvelle architecture HomeKit, des aperçus des liens Mastodon dans Messages, et plus encore.

Les tests bêta progressant dans les délais prévus, iOS 16.4 sera probablement mis à la disposition du grand public en mars ou avril.

