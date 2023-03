Ces quatre facteurs ruinent le couple (et provoquent le divorce)

Surnommés les « Quatre Cavaliers de l’Apocalypse », ils permettent de prédire avec une précision de 90% si les couples mariés vont se séparer.

Grâce à une série d’études impliquant des centaines de couples depuis les années 1970, il est possible de prédire avec plus de 90% de précision quels partenaires divorceront et lesquels resteront ensemble. Outre le type de personnalité, quatre facteurs spécifiques jouent un rôle important dans la durée de la relation qui, s’ils sont présents, peuvent déclencher la crise conjugale. Leur identification est due à l’un des principaux experts en la matière, le Dr John Gottman, professeur émérite de psychologie à l’Université de Washington, dont les recherches de plusieurs décennies se sont étroitement concentrées sur la prédiction du divorce et la stabilité conjugale.

Dans son livre « What Predicts Divorce », publié pour la première fois en 1993, le Dr Gottman a résumé les conclusions de ses enquêtes en décrivant quatre comportements de communication, qu’il a surnommés les « Quatre Cavaliers de l’Apocalypse », qui prédisent si un mariage prendra fin ou moins. avec un divorce. « Les couples qui ont vécu les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse ont divorcé en moyenne 5,6 ans après le mariage, tandis que les couples émotionnellement désengagés ont divorcé en moyenne 16,2 ans après le mariage », explique Gottman sur son site Internet. Ces quatre facteurs sont :

Mépris : Ne pas prendre au sérieux les inquiétudes de votre partenaire, souvent exprimées par des gestes tels que des insultes, du sarcasme, un humour hostile, des roulements d’yeux, des moqueries, etc.

Critique : attaques persistantes contre le caractère, les croyances, la personnalité, l’apparence ou les actions du partenaire.

Défense : Déni de responsabilité lorsqu’on l’aborde avec des critiques ou des conseils.

Stonewalling : Se désengager de la communication en ignorant ou en feignant d’être occupé.

Selon la recherche, le facteur le plus crucial est le mépris, considéré comme le principal indicateur d’un mariage se terminant par un divorce. Heureusement, Gottman a également identifié quelques antidotes possibles à cette toxine conjugale.

À court terme, dit l’expert, le mépris peut être atténué en décrivant ses sentiments et ses besoins liés à ce problème particulier. Dans de telles circonstances, par exemple, vous pouvez essayer d’éviter d’utiliser des phrases comme « vous faites » ou « vous semblez », qui peuvent faire que les partenaires se sentent blâmés ou attaqués. À long terme, en revanche, il est important de développer une culture d’affection, d’estime et d’admiration mutuelles.

Des modèles de comportement qui minent la relation ont été observés dans les couples hétérosexuels et homosexuels, pour lesquels des études ont indiqué la présence des mêmes problèmes et la même façon d’être heureux ensemble. Cependant, les recherches du professeur Gottman ont également montré que des aspects tels que l’humour et la capacité à se calmer lors d’une dispute sont particulièrement importants pour le succès des couples de même sexe.

