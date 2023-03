Vivo X Flip pour détruire le Galaxy Z Flip4 avec de meilleures spécifications

Les années où Samsung avait une place confortable dans le segment pliable sont révolues ! Depuis l’année dernière, nous avons vu les marques chinoises arriver de plein fouet pour concourir. Au cours du mois dernier, l’hégémonie de la société coréenne sur les marchés mondiaux a commencé à être perturbée. L’Oppo Find N2 Flip a atteint le marché mondial pour concurrencer le Galaxy Z Flip4, et les Honor Magic Vs sont venus menacer le Samsung Galaxy Z Fold4. Maintenant, il y a un nouvel appareil pliable Vivo X Flip qui vient concourir dans le trépidant « segment pliable flip ».

Bien qu’il n’y ait que quelques appareils comme le Galaxy Z Fold4 en concurrence sur les marchés mondiaux, la situation est différente avec la série Flip. Samsung doit faire face à Motorola et Oppo, et bientôt Vivo rejoindra cette tendance. La marque chinoise a fait son entrée sur le segment pliable avec le Vivo X Fold. Quelques mois plus tard, il a apporté le Vivo X Fold+ avec un meilleur processeur et de bien meilleurs appareils photo. En fait, le Vivo X Fold + avait l’une des configurations de caméra les plus impressionnantes dans un appareil pliable. Maintenant, la société vise à faire de même avec son premier téléphone pliable à rabat, le Vivo X Flip.

Vivo X Flip a divulgué les spécifications et les détails

Une nouvelle série de fuites vient directement du pronostiqueur Digital Chat Station. Il apporte des détails intéressants sur le nouveau téléphone pour concurrencer le Galaxy Z Flip4. Selon lui, le Vivo X Flip embarquera le SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Oui, il restera fidèle au processeur phare de l’année dernière. Nous supposons que Vivo quittera le SD8 Gen 2 pour un éventuel Vivo X Fold2. Ensuite, le Vivo X Flip aura 12 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Nous supposons qu’il y aura plus d’options de stockage, après tout, 128 Go, c’est peu pour un produit phare de nos jours. Selon les dessins divulgués, le téléphone apportera un grand écran de couverture et un îlot à double caméra au-dessus.

Le Galaxy Z Flip4 a un petit écran de couverture, et les concurrents essaient d’impressionner les consommateurs en proposant des panneaux plus grands. Le Vivo X Flip apportera également une bonne configuration de caméra. Il apportera un appareil photo principal Sony IMX866 de 50 MP et un vivaneau ultra large IMX663 de 12 MP. Il y aura une caméra supplémentaire dans l’écran intérieur installé à l’intérieur d’une découpe perforée. La résolution exacte n’est pas claire, mais nous nous attendons à ce qu’elle soit décente. Tout comme la série Vivo X90 récemment publiée, le nouvel appareil bénéficiera d’un réglage ZEISS pour ses caméras.

Selon les fuites, le Vivo X Flip apportera un écran interne Full HD + avec 6,8 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’affichage de l’appareil peut ressembler à celui d’Oppo Find N2 Flip qui a un panneau de 6,8 pouces. On dit que le téléphone contient une batterie de 4 400 mAh, ce qui est très bon pour ce design (form factor). De plus, il embarquera une charge rapide de 44 W, ce qui est bien au-delà du Galaxy Z Flip4. Avec cette capacité, le téléphone sera pliable avec la plus grande batterie. Le téléphone aura également un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

L’appareil arrive bientôt

Selon certaines informations, le Vivo X Flip arrivera bientôt en Chine. Les teasers pourraient commencer à apparaître la semaine prochaine. Compte tenu du calendrier de Vivo l’année dernière, nous pouvons voir une nouvelle série de téléphones pliables en avril. Contrairement à la série Vivo X Fold, le Vivo X Flip arrivera probablement sur les marchés mondiaux. Comme nous l’avons déjà dit, la société prévoit également de lancer le Vivo X Fold2. Celui-ci sera le nouveau phare pliable pour l’année 2023. Il apportera des améliorations significatives comme le Snapdragon 8 Gen 2. Nous attendons également une configuration de caméra puissante. Nous sommes curieux de voir s’il y aura également un nouveau Vivo X Note rejoignant les deux téléphones pliables.