Travaux pratiques : trois de mes applications préférées de gestion des tâches et de productivité pour macOS

Il semble que nos vies quotidiennes continuent d’être de plus en plus occupées, tant d’un point de vue professionnel que personnel. Qu’il s’agisse de se rappeler d’envoyer un e-mail à un client important ou d’acheter un cadeau pour l’anniversaire de votre enfant, il y a toujours quelque chose qui se profile – une tâche qui doit être accomplie. Comme beaucoup d’autres, j’avais l’habitude de penser que je pouvais simplement garder des tâches dans ma tête et me souvenir de tout ce que je devais faire. Il y a quelques années, j’ai commencé à utiliser des applications de gestion des tâches pour m’aider à structurer tout ce dont j’avais besoin. Ils sont devenus des outils essentiels que j’utilise pour gérer ma vie quotidienne.

Je voulais mettre en avant trois applications qui m’ont paru utiles et efficaces, chacune avec sa sauce secrète : Taskade, Any.Do et Sunsama. Examinons de plus près chacune de ces applications et ce qui les rend si géniales.

Avant de commencer

Je suis un utilisateur actif de ces trois plates-formes et je pense qu’elles sont toutes excellentes à leur manière. Le but est de vous montrer chacun d’entre eux et de voir s’ils s’intègrent dans votre quotidien. En fin de compte, utilisez l’application ou le service qui vous convient le mieux et vous aide à atteindre vos objectifs.

Taskade est l’application de gestion des tâches la plus ancienne que j’ai utilisée. Il s’agit d’une application de gestion des tâches puissante et flexible qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer facilement des tâches, des notes et des projets. L’une des principales caractéristiques de Taskade est sa capacité à créer des hiérarchies de tâches et de sous-tâches, ce qui facilite la décomposition de projets plus importants en étapes plus petites et plus gérables. C’est de là que vient le nom, l’idée de listes en cascade avec différents niveaux d’importance. L’application prend également en charge la collaboration, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes et les groupes. Taskade est une application extrêmement robuste avec de nombreuses fonctionnalités qui peuvent aider avec de simples listes de tâches ou un projet plus vaste impliquant plusieurs personnes et des pièces mobiles.

Espaces de travail

Tâche

L’interface de Taskade est intuitive et personnalisable, permettant aux utilisateurs de créer un espace de travail adapté à leurs besoins et préférences. Ce qui m’a attiré vers cette application, c’est l’utilisation d’espaces de travail pour répartir toutes mes tâches. J’ai un espace de travail pour le travail sur YouTube que moi seul peux voir, un autre pour le travail partagé avec des collègues, puis un espace personnel également. Une fois que vous vous êtes décomposé dans ces espaces de travail, il existe également plusieurs façons de visualiser votre tâche. Leur fonctionnalité de carte mentale pourrait être mon préféré.

Carte mentale Taskade

L’application prend également en charge les intégrations, notamment Google Drive, Slack et Trello, ce qui facilite l’intégration de Taskade dans votre flux de travail existant. Dans l’ensemble, Taskade est une application de gestion des tâches polyvalente et conviviale qui convient aussi bien aux individus qu’aux équipes.

Prix ​​et disponibilité

Taskade a quelques niveaux en ce qui concerne les coûts de licence. Mais ce que j’aime, c’est que si vous recherchez simplement un outil de gestion des tâches personnelles, la version gratuite est plus que suffisante. Taskade ne limite pas les fonctionnalités de la version gratuite – ils limitent simplement la quantité. Je vous recommande d’essayer la version gratuite par vous-même pour voir si c’est quelque chose que vous souhaitez intégrer à votre flux de travail professionnel ! Voir les tarifs ci-dessous :

C’est le petit nouveau sur le bloc. J’utilise Any.Do depuis quelques mois maintenant, et trois choses principales m’ont marqué. Le premier était l’interface utilisateur. Il est facile à utiliser, explicite, aucun véritable tutoriel n’est nécessaire pour démarrer et il est agréable à regarder. Deuxièmement, le tableau de bord. Le tableau de bord offre une vue simple des tâches à accomplir. Vous vous connectez simplement, et la première chose que vous voyez est votre To-Do’s. Ensuite, il est décomposé en projets en tâches de projet plus spécifiques. Enfin, la fonctionnalité Scrum board fonctionne à merveille. Pouvoir créer un projet puis le déplacer le long d’une chronologie a été une bouée de sauvetage pour mon travail.

Tableau de bord Any.Do Tableau Any.Do Scrum

Vue quotidienne, Mes listes et Espaces de travail

À l’instar de Taskade, Any.Do décompose vos tâches en trois vues principales : la vue du tableau de bord, la vue Mes listes et les espaces de travail. Toutes ces vues fonctionnent ensemble pour vous aider à accomplir votre tâche. Vous commencez par créer des catégories de liste. Vous commencez alors à mettre des tâches dans ces listes. Une fois cela fait, vous pouvez faire glisser ces tâches dans votre tableau de bord quotidien pour les accomplir. Enfin, vous pouvez élaborer sur ces tâches dans la vue de l’espace de travail. La vue de l’espace de travail est la seule vue qui peut être partagée avec d’autres, ce qui est idéal dans les paramètres d’équipe.

Any.Do inclut également un certain nombre de fonctionnalités utiles, telles que la possibilité de définir des rappels, d’ajouter des notes aux tâches et de joindre des fichiers aux tâches. L’application s’intègre également à une large gamme d’autres applications de productivité, notamment Google Calendar, Evernote et Slack. Dans l’ensemble, Any.do a été un plaisir absolu à utiliser en raison de sa simplicité tout en étant extrêmement riche en fonctionnalités.

Prix ​​et disponibilité

Any.Do adopte également une approche à plusieurs niveaux pour fixer le prix de son service. Ils fournissent un niveau gratuit qui vous permet d’utiliser tout en plus des espaces de travail. Encore une fois, je vous recommande d’essayer la version gratuite pour voir si cela vaut la peine de mettre à niveau. Ils offrent un essai gratuit de 14 jours pour leur niveau le plus élevé, ce qui aidera à montrer certaines des fonctionnalités impressionnantes. Le prix est également très raisonnable à 3 $/mois pour le niveau Premium et 5 $/mois pour le niveau Teams.

Niveaux de tarification Any.Do

Sunsama est la dernière application de gestion des tâches que je voulais mentionner. Ils adoptent une approche unique de la productivité. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les tâches et les projets, Sunsama est conçu pour aider les utilisateurs à planifier et à prioriser leur temps plus efficacement. L’application encourage les utilisateurs à réfléchir à leurs buts et objectifs, puis les aide à créer un horaire quotidien aligné sur ces objectifs. L’idée est qu’il n’y a rien de mal à laisser les tâches se poursuivre le jour suivant au lieu de perdre le sommeil en essayant de tout terminer en même temps.

Tableau de bord Sunsama

La routine quotidienne Sunsama

Chaque fois que vous vous connectez pour la première fois à votre tableau de bord Sunsama, il vous guide à travers un exercice quotidien. Il vous permet de savoir ce que vous avez accompli hier et ce que vous prévoyez d’accomplir aujourd’hui, et il vous aide à hiérarchiser vos tâches. L’idée est similaire à se réveiller et à écrire ce pour quoi vous êtes reconnaissant – Sunsama veut commencer votre journée sous un jour positif en vous montrant ce que vous avez accompli. Nous avons un article détaillé sur Sunsama si vous souhaitez en savoir plus.

Sunsama présente vos tâches dans une vue de calendrier. Il vous oblige à écrire chaque tâche individuelle, puis à les faire glisser jusqu’à la date à laquelle vous souhaitez les terminer. Il vous donne également la possibilité de vous intégrer à d’autres applications de productivité, telles qu’Asana, Trello et Google Calendar. Cela permet aux utilisateurs d’importer facilement des tâches et des événements d’autres applications dans Sunsama et de voir toutes leurs tâches et événements en un seul endroit. Ainsi, si vous avez une réunion à 10h30 dans votre agenda Google, elle apparaîtra dans votre vue Sunsama.

L’interface de Sunsama est propre et simple, ce qui la rend facile à utiliser et à naviguer. Vous pouvez séparer les tâches en fonction des canaux ou des balises et classer facilement ces tâches ; l’interface utilisateur permet d’obtenir facilement une vue complète de vos priorités. Dans l’ensemble, Sunsama est un outil innovant et efficace pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur productivité et leurs compétences en gestion du temps.

Prix ​​et disponibilité

Sunsama est la seule plate-forme qui est un service payant. Ils fournissent un essai de 30 jours en cliquant ici pour vous permettre de jouer avec l’intégralité de l’application. Il n’y a pas de plafond de fonctionnalités pour l’essai gratuit. Une chose intéressante est qu’ils vous permettent de redémarrer votre essai gratuit après 30 jours, mais ils vous démarrent à partir de zéro. Ils suppriment donc toutes vos tâches et calendriers existants. Après l’essai, c’est 16 $/mois pour les utiliser – ça vaut vraiment le coup, à mon avis !

Conclusion

Comme je l’ai mentionné dans l’intro, je vous recommande d’utiliser ce qui vous convient le mieux ! Si l’application Apple Notes fait le travail, alors respectez-la ! Mais si vous cherchez quelque chose de plus qui offre un peu plus de fonctionnalités, alors essayer l’un d’entre eux en vaut la peine. Ils ont chacun un niveau gratuit ou un essai gratuit, il n’y a donc aucun mal à les essayer.

Ils ont tous une application iOS correspondante également. Je dirai qu’Any.Do a la meilleure application iOS car elle possède la plupart des fonctionnalités de la version macOS ; les applications iOS pour Sunsama et Taskade sont un peu plus une version édulcorée des applications de bureau.

Qu’en penses-tu? Lequel de ces applications ou services êtes-vous le plus disposé à essayer et pourquoi ? Quelle est l’application de gestion des tâches que vous utilisez et qui n’a pas été mentionnée ? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !

