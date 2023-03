Parce que les aurores boréales se sont déplacées plus au sud que la normale

Le phénomène a été observé à travers le Royaume-Uni, à des latitudes bien inférieures à la résidence polaire normale.

Depuis la fin de soirée du dimanche 27 février, tout le Royaume-Uni assiste à l’extraordinaire spectacle des aurores boréales, un phénomène habituellement observé aux confins du cercle polaire arctique mais qui, à cette occasion, pendant deux nuits consécutives a été visible à latitudes beaucoup plus basses que la normale. Des Shetland au Somerset et du Norfolk à l’Irlande du Nord, des millions de personnes ont scruté le ciel, saisissant ce qui était une formidable opportunité d’apprécier cet événement à couper le souffle. Beaucoup ont rempli les réseaux sociaux de photos et d’images surprenantes, et plus que quelqu’un s’est demandé pourquoi les aurores boréales se sont déplacées plus au sud que la normale.

Les aurores boréales vues au sud du Royaume-Uni

La raison de ce déplacement est à rechercher dans la cause même du phénomène, comme l’explique dans The Conversation Jim Wild, professeur de physique spatiale à l’université de Lancaster, en Angleterre. « Les aurores – Wild begin – proviennent de la zone entourant notre planète, ou de la région de l’espace proche de la Terre, connue sous le nom de magnétosphère. Il s’agit d’un cocktail d’atomes et de molécules qui se décompose et s’échauffe grâce au rayonnement solaire (rayonnement électromagnétique émis par le Soleil). Les aurores boréales se créent lorsque ces particules chargées électriquement s’écrasent dans la haute atmosphère. La plupart des particules entrantes, qui stimulent la lumière, sont des électrons. Ces électrons sont accélérés le long du champ magnétique terrestre vers les régions polaires, et à mesure que les modèles de précipitations changent, les aurores scintillent et dansent dans le ciel. »

Les aurores boréales sont alimentées par le vent solaire, le flux de particules libérées de la haute atmosphère du Soleil qui circule constamment à travers le système solaire. « Le vent solaire – poursuit Wild – emporte avec lui les restes du puissant champ magnétique du Soleil, baignant les planètes dans une vapeur magnétisée de particules plus petites que les atomes. Les interactions entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre déterminent les aurores boréales ».

Alors pourquoi les aurores boréales étaient-elles visibles à des latitudes beaucoup plus basses que la normale ? À la fin de la semaine dernière, les scientifiques ont remarqué une paire d’éjections de masse coronale sur le Soleil, qui sont des éruptions de matière provenant de l’atmosphère extérieure du Soleil (la couronne). Ceux-ci peuvent lancer des milliards de tonnes de matériaux dans presque toutes les directions, frappant généralement la Terre deux fois par mois. Comme c’est souvent le cas, ces éjections visaient toutes deux la Terre, la première quittant le Soleil à la fin du 24 février et la seconde à la fin du 25 février. »

Se déplaçant à environ 3 millions de kilomètres par heure, la première éjection de masse coronale a mis environ 48 heures pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent le Soleil de la Terre, impactant la magnétosphère vers 19h00 (heure britannique) le dimanche 26 février. « L’impact d’un milliard de tonnes de matériaux hautement magnétisés et chargés électriquement a déclenché une tempête géomagnétique, une perturbation majeure de la magnétosphère terrestre. Les électrons de la magnétosphère se sont accélérés dans l’atmosphère terrestre, entraînant d’intenses affichages auroraux qui se sont rapidement étendus beaucoup plus que d’habitude vers l’équateur. »

Ce premier événement s’est produit alors que la deuxième éjection de masse coronale était toujours en route vers la Terre, frappant notre planète vers l’heure du déjeuner le lundi 27 février. L’impact a maintenu l’activité géomagnétique à un niveau élevé, donnant aux touristes et aux résidents britanniques la chance d’assister à une nouvelle aurore boréale pour une deuxième nuit consécutive.

Parce que ça pourrait se reproduire

Il est difficile de dire quand un nouvel événement de ce genre se produira mais, selon Wild, la possibilité qu’il se reproduise n’est pas si éloignée. « L’activité du Soleil varie tout au long d’un cycle solaire de 11 ans, les éjections de masse coronale (et le mouvement des aurores boréales vers des latitudes plus basses) étant plus probables pendant les périodes actives du cycle. En ce moment – ​​conclut l’expert – l’activité solaire augmente à l’approche du prochain maximum solaire, attendu en 2025 ».

