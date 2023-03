Intel développe une mise à l’échelle vidéo Web comme celle de Nvidia, voici comment l’essayer maintenant

Quelque chose à attendre: Beaucoup de ceux qui sont exclus de la technologie de mise à l’échelle vidéo Web de Nvidia parce qu’ils ne disposent pas de cartes graphiques RTX récentes pourraient essayer une solution sur laquelle Intel travaille. La société n’a pas officiellement lancé la fonctionnalité, mais certains l’ont testée dans la nature, avec des résultats prometteurs.

Quelques sites Web ont essayé le concurrent d’Intel à Nvidia Video Super Resolution, qui utilise l’IA pour améliorer la vidéo Web lue dans les navigateurs Chromium comme Google Chrome et Microsoft Edge. Intel n’a pas indiqué quand il lancera l’upscaler, mais une commande de lancement peut actuellement l’activer dans Chrome.

Intel Video Super Resolution est apparu dans les rapports de bugs Chromium dès avril de l’année dernière, qui indiquent qu’il est disponible sur n’importe quelle technologie graphique Intel depuis la génération 9. Cela inclut n’importe quel GPU intégré Intel depuis ceux fournis avec les processeurs Skylake de sixième génération dans 2015, et probablement tous les GPU dédiés Intel Arc. La fonctionnalité est compatible avec Chrome version 109 ou ultérieure et le driver Intel GPU version 27.20.100.8681 ou ultérieure.

La fonctionnalité prend en charge une gamme de hardware beaucoup plus large que la version de Nvidia, qui ne fonctionne que sur les GPU GeForce RTX séries 3000 et 4000. La société prévoit de mettre à jour son upscaler vidéo pour inclure les cartes de la série RTX 2000.

Mise à jour : elle peut être activée dans chrome en ajoutant cette commande aux propriétés de chrome

–enable-features=IntelVpSuperResolution https://t.co/ufssQZVGuY pic.twitter.com/FMsUCirXxo — Bionic_squash (@SquashBionic) 3 mars 2023

Team Green a présenté Nvidia Video Super Resolution fin février. Il est conçu pour mettre à l’échelle des vidéos Web 720p et 1080p (qui comprennent la plupart des vidéos sur Internet) sur des écrans 1440p ou 4K. Il fonctionne sur les flux en direct, les vidéos YouTube et d’autres services comme Amazon Prime Video ou HBO Max.

La version d’Intel sert le même objectif et semble compatible avec une gamme similaire de flux Web. Pour l’utiliser, cliquez avec le bouton droit sur le raccourci Google Chrome sur le bureau (ou dans l’explorateur de fichiers s’il ne se trouve pas sur votre bureau), dirigez-vous vers l’onglet des raccourcis et insérez la commande « –enable-features=IntelVpSuperResolution » en dehors de la citation marque à la fin du champ Cible. Cliquez ensuite sur OK ou sur Appliquer, puis redémarrez Chrome.

Ensuite, la fonctionnalité devrait fonctionner automatiquement. Comme la solution de Nvidia, elle consomme des ressources processeur, il est donc préférable de ne pas lancer de jeu en regardant des vidéos. Quelques utilisateurs ont publié les résultats des flux d’Apex Legends et de Bakemonogatari. Dans les deux cas, l’upscaler d’Intel nettoie sensiblement l’image. Cela prouve qu’il fonctionne bien sur les séquences de jeux 3D ainsi que sur les éléments 2D comme le texte et l’animation HUD, mais il reste à voir comment il gère le contenu en direct. Différents GPU Intel peuvent fournir des résultats différents.



