Cet utilisateur a attaché une gigantesque batterie de 30 000 mAh à son téléphone

Les smartphones ont parcouru un long chemin ces dernières années avec l’introduction de nouvelles technologies avancées. Cependant, un aspect des smartphones qui est resté statique est la capacité de la batterie. Aujourd’hui, même les plus gros téléphones dépassent rarement 5 000 mAh. Cette limitation indique que la batterie du téléphone peut avoir du mal à durer deux jours sans se recharger.

Une gigantesque batterie de 30 000 mAh est attachée à ce smartphone Samsung

Redditor Downtown_Cranberry44 a porté la capacité de la batterie à un nouveau niveau avec son Samsung Galaxy A32 5G modifié. Ils ont modifié le téléphone avec une batterie étonnante de 30 000 mAh. Ce téléphone Samsung de milieu de gamme de 2021 se vend actuellement moins de 200 $ et est livré avec une batterie de 5 000 mAh. Cependant, ce Redditor a réussi à augmenter la capacité de la batterie du téléphone de six fois sa taille d’origine.

Pour réaliser cette modification, ils ont remplacé la batterie interne par un pack externe composé de six cellules Samsung 50E câblées en parallèle. Le résultat est une capacité totale de 30 000 mAh, qui peut durer plus d’une semaine avant de manquer d’énergie. Le téléphone ne reconnaît pas la batterie externe et affiche toujours sa capacité d’origine. De plus, il ne lit plus correctement le niveau de la batterie et signale toujours 1 %.

Bien que cette modification soit impressionnante, elle présente certains inconvénients. Le combiné semble volumineux et pèse plus d’une livre (plus de 450 grammes), soit plus du double du poids d’origine du téléphone. De plus, le Galaxy A32 5G modifié aurait pris sept heures pour se recharger complètement, et il n’est pas clair si tous les ports de charge chargent le téléphone à la même vitesse.

Cette modification a également ajouté plusieurs ports de charge au téléphone. Il prend en charge la charge rapide via les ports USB Type-C, Apple Lightning et MicroUSB. De plus, il prend en charge la charge rapide inversée via deux ports USB Type-A et un port USB Type-C, ce qui permet d’utiliser le combiné comme une batterie portable de 30 000 mAh.

Bien que cette modification soit sans aucun doute impressionnante, ce n’est pas quelque chose qui devrait être reproduit par le grand public. La modification peut ne pas être pratique à transporter. Par conséquent, c’est juste un projet amusant pour les experts et les passionnés.