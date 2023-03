Les chiens de Tchernobyl sont génétiquement distincts de ceux vivant ailleurs dans le monde

C’est ce qu’a révélé une analyse menée par une équipe de recherche internationale qui a examiné le génome de chiens vivant dans la zone d’exclusion, dont la contamination radioactive a impacté leur ADN au fil des générations.

Les chiens errant dans la zone d’exclusion entourant le site de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl sont génétiquement distincts des chiens vivant ailleurs dans le monde. C’est ce qu’a révélé une analyse menée par une équipe internationale de chercheurs qui a examiné l’ADN des chiens qui peuplent la zone contaminée, dont l’étude fournit des informations utiles pour comprendre comment la radioactivité a affecté leur patrimoine génétique au fil des générations.

En ce qui concerne les effets de l’exposition aux rayonnements sur la faune dans la zone d’exclusion, certaines études ont indiqué une forte réduction des populations d’oiseaux et une augmentation des mutations génétiques chez certaines espèces sur des sites présentant des niveaux de rayonnement plus élevés. Mais d’autres enquêtes ont trouvé peu de preuves d’un tel impact. Une autre question non résolue concerne la possibilité que les mutations observées dans les nouvelles générations soient dues à de faibles quantités de radiations persistantes auxquelles les animaux continuent d’être exposés, ou aient été héritées des générations précédentes qui ont connu l’explosion. Ou les deux.

La nouvelle analyse, qui a caractérisé les chiens vivant dans et autour de la zone d’exclusion de Tchernobyl, met en lumière les changements dans le génome de l’espèce, constatant que les animaux sont génétiquement distincts et, écrivent les auteurs de l’étude dans leur article publié dans Science Advances, montrent « une plus grande génétique similitudes et différenciation » que les chiens vivant dans le monde entier. Plus précisément, l’analyse a révélé que la population est composée de 15 structures familiales complexes, avec « la plus grande couvrant toutes les zones de la zone d’exclusion radioactive où des échantillons ont été collectés, reflétant la migration des chiens entre la centrale électrique et la ville de Tchernobyl.

En d’autres termes, sur la base de leur parenté génétique, il semble que ces chiens se déplacent entre différentes zones, vivent à proximité les uns des autres et se reproduisent librement. Le mélange entre les populations de Tchernobyl semble également indiquer que les chiens ont vécu dans la région « pendant une longue période, probablement après la catastrophe, voire avant », ont ajouté les chercheurs, notant également la présence de matériel génétique de l’extérieur, ce qui pourrait être dû au fait que les résidents et leurs animaux de compagnie sont revenus vivre dans la ville ukrainienne.

La prochaine étape, selon les chercheurs, sera de concevoir des études plus vastes « visant à trouver des variantes génétiques critiques qui se sont accumulées pendant plus de 30 ans dans cet environnement hostile et contaminé ».

