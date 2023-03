Huawei Nova 10 Youth Edition libère la puissance de la caméra quadruple 108MP

Il semble que Huawei n’en ait pas fini avec la série Nova 10. Le constructeur chinois vient de lancer le Huawei Nova 10 Youth Edition. Et même s’il présente des perspectives similaires à celles des autres téléphones de la série, il a apporté un changement crucial au système de caméra.

Autrement dit, le téléphone est livré avec une configuration à quatre caméras, qui a un capteur 108MP comme caméra principale. Et avec cela, il prend les autres téléphones de milieu de gamme qui visent à offrir la photo parfaite à chaque clic. Cependant, l’appareil photo n’est que l’un des principaux points forts du téléphone. Il y a plus à savoir sur le téléphone.

Caractéristiques principales de Huawei Nova 10 Youth Edition

Sous le capot, le Huawei Nova 10 Youth Edition est livré avec un SoC Qualcomm Snapdragon 680. Le chipset comprend huit cœurs, dont 4 Cortex-A53 à 1,9 GHz et 4 Cortex-A73 à 2,4 GHz. En termes de GPU, il y a l’Adreno 610. Dans l’ensemble, le téléphone devrait offrir d’excellentes performances au quotidien.

Une batterie de 4000mAh alimente le Nova 10 Youth, qui peut se recharger à 66W. Et à l’arrière du téléphone, vous avez une configuration à quatre caméras. Cette configuration est livrée avec un capteur principal 108MP, un objectif ultra grand angle 8MP, un capteur de profondeur 2MP et une caméra macro 2MP. L’appareil photo 108MP est le principal point fort du dos.

Avec la caméra arrière du Huawei Nova 10 Youth, vous bénéficiez de plusieurs fonctionnalités de caméra. Cela inclut la photographie accélérée, le mode panorama, le double enregistrement double vue, la photo de beauté AI, le pixel élevé, la prise de vue rapide hors écran, la capture de sourire, etc.

À l’avant du Nova 10 Youth Edition, vous avez un écran FHD+ de 6,78 pouces. Le panneau présente une conception perforée, qui abrite un tireur selfie 16MP.

Dans l’ensemble, le Huawei Nova 10 Youth est un excellent téléphone avec d’excellentes spécifications. Et si vous voulez en acheter un, la version 128 Go vous coûtera 1999 yuans (289 $), tandis que la version 256 Go coûte 2299 yuans (332 $).