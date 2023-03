Un problème avec l’amarrage du vaisseau spatial SpaceX Dragon à l’ISS retarde le débarquement des astronautes

J’arrive loin d’être facile à la Station spatiale internationale en raison d’un problème avec l’un des crochets d’amarrage du vaisseau spatial.

Amarrage compliqué à la Station spatiale internationale (ISS) pour le vaisseau spatial Dragon SpaceX transportant les astronautes de la NASA Stephen Bowen et Woody Hoburg, le cosmonaute russe Andrey Fedyaev et l’astronaute des Émirats arabes unis Sultan Alneyadi. L’équipage, arrivé à l’ISS 25 heures après le lancement, a dû attendre à environ 20 mètres du laboratoire orbital avant que l’engin spatial puisse s’amarrer au module Harmony de l’ISS en raison d’un problème avec l’un de ses crochets d’amarrage. L’anomalie, identifiée dans un capteur défaillant, était également apparue après le décollage, même si les 12 crochets semblaient être positionnés dans la bonne configuration.

Problème d’amarrage à la station spatiale internationale

Cinquièmement, ce fut une arrivée loin d’être facile pour l’équipage du Dragon SpaceX surnommé « Endeavour », qui a quitté hier à 6h34 l’italien du complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride. Les opérations d’amarrage ont été retardées par la résolution du problème au niveau du crochet d’amarrage, géré par les équipes au sol de la NASA et de SpaceX, qui ont vérifié la configuration correcte du système, en procédant à l’écrasement du logiciel du capteur défectueux.

L’intervention a permis au processus d’amarrage de se poursuivre, permettant au vaisseau spatial de se connecter au module Harmony, ce qui s’est produit à 7h40, alors que la Station spatiale internationale se trouvait à environ 420 km au-dessus de l’océan Indien, au large de la côte est de la Somalie. Les astronautes à bord ont ainsi pu commencer à effectuer des vérifications standard d’étanchéité et de pressurisation de l’engin spatial, avant l’ouverture de l’écoutille, à 9h45.

Les membres de l’équipage ont d’abord ouvert la trappe entre la Station spatiale et l’adaptateur de couplage pressurisé, puis la trappe du vaisseau spatial Dragon, a indiqué la NASA dans un communiqué.

L’équipage 6 à bord de l’ISS a accueilli l’équipage Expedition 68 des astronautes de la NASA Frank Rubio, Nicole Mann et Josh Cassada, ainsi que Koichi Wakata de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) et les cosmonautes de Roscosmos Sergey Prokopyev, Dmitri Petelin et Anna Kikina. Pendant un court instant, l’équipage de l’ISS monte alors à 11 personnes, jusqu’au départ du vaisseau spatial qui ramènera Crew-5 sur Terre.

