50 Cent dit qu’il est impliqué dans un projet Grand Theft Auto ?

Bien que le prochain nouveau jeu Grand Theft Auto ait été divulgué à plusieurs reprises, l’une des plus grandes nouvelles vient du rappeur et producteur de télévision 50 Cent. Il a posté sur Instagram qu’il était impliqué dans un projet GTA lié à Vice City. Pour le moment, nous n’avons aucune idée s’il s’agit d’un jeu ou d’une émission de télévision.

50 Cent sera-t-il impliqué dans une émission télévisée ou un jeu GTA ?

Avec l’affiche de GTA, il a écrit : « J’expliquerai plus tard. Cette merde est plus grande que POWER, croyez-moi ».

50 Cent est l’un des rappeurs les plus populaires aux États-Unis et à l’étranger. Mais maintenant, il a également participé à divers projets. Par exemple, vous avez peut-être vu l’émission de télévision intitulée Power. C’est une série télévisée dramatique policière dans laquelle il a joué et qu’il a produit. Power a été un succès commercial pour Starz, l’émission attirant régulièrement des notes élevées et des éloges de la critique tout au long de ses six saisons. La popularité de l’émission a conduit à la création de plusieurs séries dérivées, dont « Power Book II: Ghost », qui a été créée le 6 septembre 2020 et continue l’histoire de Tariq St.Patrick, le fils de Ghost.

Cependant, son implication dans le nouveau projet GTA reste un mystère. Mais nous n’avons aucune raison de douter de ses paroles. Nous voulons dire, toutes les fuites et rumeurs suggèrent que le nouveau jeu viendra avec des tonnes d’améliorations et de nouvelles choses.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Une autre hypothèse est qu’il ne s’agit pas du jeu mais d’une émission télévisée Grand Theft Auto centrée sur Vice City. C’est peu probable, cependant, car Rockstar a déjà refusé les offres d’adaptation de Grand Theft Auto. Par exemple, le studio a refusé un pitch pour un film GTA mettant en vedette Eminem.

Sinon, c’était il y a 20 ans. Le monde et les temps ont changé. Nous voulons dire, The Last of Us est l’une des plus grandes séries télévisées au monde. Et c’est aussi l’un des jeux d’action-aventure les plus populaires. Il existe donc de nombreux exemples de jeux populaires dans le monde qui se transforment en émissions de télé-réalité ou en séries télévisées. Cela est particulièrement vrai pour la situation actuelle où divers services de streaming vidéo tentent de signer des contrats avec différents studios pour amener leurs titres sur ce créneau.

Enfin, si ce n’est pas une émission de télévision, c’est GTA 6, qui doit sortir cette année ou la suivante. Chaque fois qu’il sortira, ce titre deviendra un autre blockbuster battant tous les records.

Crédit d’image en vedette