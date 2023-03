Samsung a vendu près de 12 millions de smartphones pliables en 2022

Le marché des smartphones pliables est en pleine expansion et Samsung domine actuellement le secteur avec une énorme avance sur ses concurrents. Selon un récent rapport du Financial Times basé sur les recherches de Canalys, Samsung a expédié plus d’appareils pliables que tous les autres équipementiers réunis en 2022. Représentant un peu moins de 12 millions des 14,2 millions d’expéditions totales sur le marché des téléphones pliables. En comparaison, Huawei a expédié moins de 2 millions de téléphones pliables. Alors qu’Oppo, Vivo, Xiaomi et Honor ont chacun expédié moins d’un million d’appareils pliables tout au long de l’année.

Samsung domine le marché des smartphones pliables

Même si la sortie mondiale du téléphone pliable Razr a eu lieu en 2022, Motorola a été l’OEM le moins performant. Enregistrement d’environ 40 000 envois de Razr seulement. Ce petit chiffre est dérisoire par rapport aux près de 12 millions d’expéditions de Samsung. Cependant, le marché pliable dans son ensemble semble être dans une situation relativement bonne. Les expéditions annuelles de téléphones pliables augmentant d’année en année.

Malgré le fait que 2022 ait été la pire année pour les smartphones, pliables ou non, le rapport du Financial Times estime que les expéditions de smartphones pliables doubleront en 2023 et atteindront 30 millions. Cela est dû en partie aux plans ambitieux de Samsung. Pour expédier environ 15 millions d’appareils Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 combinés. Bien que la société n’atteigne peut-être pas cet objectif d’ici août-septembre, lorsque les Z Fold 5 et Z Flip 5 devraient être dévoilés, les téléphones pliables de nouvelle génération aideront probablement Samsung à atteindre son objectif de 15 millions d’expéditions d’ici la fin de 2023.

La croissance rapide du marché des téléphones pliables peut être due à plusieurs facteurs. Y compris la demande croissante d’écrans plus grands et le désir d’une technologie plus innovante. Les smartphones pliables offrent aux utilisateurs une expérience unique et futuriste que les smartphones traditionnels ne peuvent égaler. Cela est particulièrement attrayant pour les consommateurs passionnés de technologie qui recherchent toujours la prochaine nouveauté en matière de technologie mobile.

Le succès du marché des smartphones pliables souligne également l’importance de l’innovation dans l’industrie technologique. Les entreprises qui sont prêtes à prendre des risques et à repousser les limites de ce qui est possible sont souvent celles qui sortent gagnantes. La domination de Samsung sur le marché des téléphones pliables en est la preuve. Et il est probable que d’autres entreprises suivront dans les années à venir.