Le fournisseur vise des clés USB de 300 To d’ici 2026

Vue d’ensemble : alors que les consommateurs se tournent vers les disques SSD pour leur vitesse et leur fiabilité, les fabricants continuent de pousser les disques durs rotatifs pour augmenter la capacité et réduire le coût par gigaoctet. Un fournisseur de flash pense qu’il peut facilement dépasser les disques durs au cours des prochaines années.

Le fournisseur de stockage flash Pure Storage a déclaré cette semaine à Blocks & Files qu’il espère proposer des disques de 300 To avant ou d’ici 2026. Ce serait au moins six fois plus élevé que ses disques actuels de 24 To et 48 To.

Pure Storage est optimiste quant à ce rythme en raison de la rapidité des récentes avancées 3D NAND. L’année dernière, Western Digital a révélé son intention de commencer à fabriquer une NAND à 162 couches et d’atteindre plus de 200 couches d’ici 2024. Micron a commencé à livrer une NAND à 232 couches l’année dernière, tandis que Samsung espère atteindre 1 000 couches d’ici la fin de la décennie.

Alex McMullan, directeur technique de Pure Storage, a déclaré à Blocks & Files que la société reçoit actuellement des NAND à 112 et 160 couches de ses fournisseurs de puces, et qu’ils prévoient d’atteindre 400 à 500 couches au cours des prochaines années, ce qui rendra possible des disques toujours plus grands. Western Digital veut également atteindre 500 couches au cours de cette décennie.

Pure Storage est spécialisé dans les SSD composés de puces NAND exécutant ses systèmes d’exploitation propriétaires FlashArray et FlashBlade. La société appelle ces produits des modules flash directs (DFM).

Pure Storage a partagé une roadmap montrant l’élargissement de la capacité DFM depuis 2012, augmentant régulièrement jusqu’à amorcer une forte pente vers 2021. La société espère que cette courbe pourra tenir, la portant à 300 To au cours des trois prochaines années.

Il a également partagé un graphique illustrant ses espoirs que le coût total de possession (TCO) de ses produits continuera de baisser par rapport aux disques durs d’ici 2027. Le graphique prévoit que les disques durs resteront statiques dans ce domaine tandis que les prix d’achat flash pourraient baisser. Le stockage flash en cours d’exécution est déjà moins cher que le stockage sur disque dur.

Notamment, les projections de Pure Storage dépassent celles des entreprises qui se concentrent sur les disques durs haute capacité comme Seagate. Avec la technologie HAMR, Seagate prévoit de commencer à expédier des disques durs de 30 To cette année. La société espère atteindre 40 To d’ici 2024 ou 2025, 50 To d’ici 2026 et 100 To d’ici 2030.

McMullan a promis plusieurs annonces importantes lors de la conférence Accelerate 2023 de Pure Storage à Las Vegas, du 14 au 16 juin.

