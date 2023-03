Une comète récemment découverte peut nous offrir une vue mémorable dans le ciel, visible à l’œil nu

La comète nouvellement découverte C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) pourrait nous offrir un spectacle époustouflant. Des estimations préliminaires suggèrent une luminosité comparable à celle de l’étoile Vega. Les calculs les plus optimistes prédisent même une magnitude maximale similaire à celle de la planète Vénus. Un rêve éveillé, mais les comètes sont imprévisibles.

Après le passage rapproché de la comète C/2022 E3 (ZTF), surnommée « des Néandertaliens » car elle n’a pas salué la Terre depuis des dizaines de milliers d’années, une autre comète nouvellement découverte pourrait nous offrir un magnifique spectacle dans le ciel. Mais cette fois, il y aurait les bons ingrédients pour quelque chose de vraiment mémorable. Le conditionnel est absolument indispensable, étant donné que peu de choses sont plus imprévisibles que les comètes, cependant, du moins pour le moment, les données préliminaires sont très prometteuses. Bref, rêver ne coûte rien.

Le protagoniste de ce possible exploit est la comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), qui n’a malheureusement pas encore de nom commun (mais elle en aura certainement, si elle respecte au moins partiellement ses promesses). Le corps glacé a été découvert le 22 février 2023 par le système de surveillance ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), mais s’était déjà retrouvé dans les données recueillies par l’observatoire de Purple Mountain situé en Chine le 9 janvier 2023. Depuis lors , astronomes ils ont commencé à « prendre des mesures » du corps céleste en faisant des découvertes très intéressantes sur sa trajectoire et sa luminosité.

La « comète de Néandertal » photographiée dans le ciel au-dessus des Castelli Romani entre le 24 et le 25 janvier 2023. Crédit : Andrea Centini

Tout d’abord nous soulignons qu’en ce moment la comète C/2023 A3 est à environ 7,2 Unités Astronomiques ; puisqu’une UA est égale à 150 millions de kilomètres (la distance qui sépare la Terre du Soleil), le corps céleste parcourt plus d’un milliard de kilomètres de l’étoile. Il faudra plus d’1 an et demi pour atteindre le périhélie, c’est-à-dire la distance minimale du Soleil, qui sera atteinte le 28 septembre 2024, alors qu’il se trouvera à environ 60 millions de kilomètres. L’approche la plus proche de la Terre aura plutôt lieu environ un mois plus tard, le 13 octobre, avec une marge d’erreur de + ou – 3 jours. Ces calculs sont susceptibles de changer, car l’objet est encore beaucoup trop loin.

Ce qui nous intéresse le plus, c’est la magnitude apparente – c’est-à-dire la luminosité dans le ciel nocturne – qu’elle pourrait atteindre lorsqu’elle se rapproche du Soleil. Selon les estimations actuelles, en effet, en septembre 2024, elle pourrait atteindre une magnitude proche de 0 , qui est à peu près celle de l’étoile Vega, l’une des plus brillantes du firmament. En termes simples, la comète pourrait devenir parfaitement visible à l’œil nu, même dans des ciels pas exactement sombres et sans pollution lumineuse, contrairement à ce qui s’est passé avec la comète de Néandertal (observable sans instruments uniquement dans des ciels très sombres et étoilés).

Selon les calculs les plus optimistes rapportés par les scientifiques néerlandais du portail astro.vanbuitenen.nl, la comète C/2023 A3 pourrait nous donner un véritable rêve éveillé, atteignant une magnitude sensationnelle de -4,0. C’est la même que la planète Vénus, le troisième objet le plus brillant de la voûte céleste après le Soleil et la Lune (juste ces soirs-là, vous pouvez l’admirer à l’Ouest, après le coucher du soleil, en conjonction astrale avec Jupiter). Rappelons que plus la magnitude est faible, plus la luminosité de l’objet est grande (le Soleil, par exemple, a une magnitude de –26,72).

La courbe de magnitude apparente estimée pour la comète C/2023 A3.

Il faut souligner que la luminosité des comètes est diffuse et non ponctuelle comme celle d’une planète ou d’une étoile, donc plus tamisée, mais des valeurs de ce type seraient une aubaine pour les scientifiques et les passionnés d’astronomie (et autres). Nous répétons une fois de plus que les comètes sont absolument imprévisibles, donc tout cet enthousiasme pourrait se transformer en un feu de paille. L’astrophysicien Gianluca Masi l’a également souligné dans un post sur Facebook, où il a partagé la nouvelle de l’arrivée de la comète.

Pour comprendre à quel point il est difficile de prédire le comportement de ces fascinants objets glacés, on peut considérer les citations de deux illustres astronomes. La plus célèbre est sans doute celle du chercheur canadien David Levy, qui se fait souvent remarquer dans des posts sur les réseaux sociaux : « Les comètes sont comme des chats : elles ont des queues et elles font ce qu’elles veulent ». Comment lui en vouloir. Très célèbre également, celle du collègue Fred Whipple, mentionnée par Masi lui-même : « Si vous ne pouvez vraiment pas vous empêcher de parier, pariez sur un cheval, pas sur une comète ! ». Bref, on ne sait pas ce que C/2023 A3 va nous donner, mais rêver ne coûte vraiment rien et les données préliminaires sont de bon augure. Il ne reste plus qu’à attendre patiemment sa lente approche du Soleil et de la Terre et croiser les doigts pour l’exploit mémorable.

