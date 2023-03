Guide : Comment installer le nouveau GCam 8.7 sur tous les smartphones Android

Après le lancement de Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro il y a quelques mois, le géant de la recherche prend un chemin différent des téléphones phares habituels. Plutôt que d’offrir le meilleur matériel possible pour les performances, la société continue de parier sur le point culminant de la série Pixel – l’appareil photo. Pendant des années, la gamme s’est concentrée sur le département caméra, et cela porte ses fruits ! Les smartphones Pixel n’ont pas le matériel le plus avancé au monde, mais ils offrent toujours certaines des meilleures photographies de la scène des smartphones. Cela est dû en grande partie à l’appareil photo Google, le soi-disant GCam, et aux algorithmes qui le sous-tendent. A travers cet article, nous allons vous apprendre comment installer la dernière version de GCam 8.7 sur votre smartphone Android.

Tout le monde ne veut pas, ou ne peut peut-être pas, obtenir le dernier smartphone Pixel. Cependant, de nombreux utilisateurs aimeraient obtenir la même qualité d’appareil photo que ces téléphones. Étant donné que la majeure partie de la magie se fait via le « logiciel », cela est possible avec le mod GCam. Avec la sortie du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro, un tout nouveau GCam 8.7 est arrivé. Grâce à des développeurs talentueux, ce mod est désormais disponible pour de nombreux appareils.

GCam 8.7

Peut-être possédez-vous un téléphone modeste de Samsung, Xiaomi, Redmi, Motorola et autres. Vous souhaitez simplement tester la qualité d’image offerte par les téléphones Pixel. C’est possible grâce à la communauté GCam. C’est l’une des plus grandes communautés de la scène Android. Il existe d’innombrables mods provenant de développeurs talentueux qui travaillent quotidiennement pour apporter la magie des appareils Pixel à autant d’appareils que possible. Le dernier port du développeur BSG apporte le GCam 8.7 à de nombreux téléphones Android.

À noter que la GCam 8.7 a été spécialement développée pour les téléphones avec Android 13. La liste des téléphones Android 13 est encore courte, alors comment profiter de ce mod ? Eh bien, l’histoire ne s’arrête pas là. Le moddeur l’a fait fonctionner avec des appareils fonctionnant sous Android 11 ou supérieur. Maintenant, la liste s’agrandit, n’est-ce pas ? Il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités avec GCam 8.7. Par exemple, nous avons de nouvelles animations lorsque vous passez du mode photo au mode vidéo. Il existe également une nouvelle commande coulissante pour le zoom, un bouton Macro automatique et de nombreuses autres fonctionnalités.

La GCam 8.7 apporte également un nouvel écart de 3 à 6 secondes en mode nuit. Il existe un nouveau mode d’enregistrement vidéo cinématographique, NightVision, et plus encore. Certaines fonctionnalités exclusives de Pixel 7 telles que Magic Eraser, Real Tone et Cinematic Blur ne sont toujours pas disponibles. Mais le développement de GCam 8.7 ne fait que commencer. Par conséquent, ces fonctionnalités pourraient arriver dans un proche avenir. Vous pouvez vérifier toutes les modifications et notes avec la mise à jour ci-dessous :

Journal des modifications :

Journal des modifications de la version publique de BSG (8.7.165 à partir du 10/12/2022) :

– Correction d’un bug provoquant une longue commutation entre les modes.

– ajout de la prise en charge du « thème Material » (« mn_enabled » dans les options de développement).

– correction d’un bug avec l’enregistrement des selfies dans la même orientation que sur l’aperçu, en modes photo et nuit.

– Ajout de « Paramètres du développeur » aux paramètres.

– ajouté aux paramètres de modification : « Interface », divisée en modules : « Modèle », « Google_ID du module », « Format de prévisualisation », « ID de session » (pour les modes photo), et « Niveau de noir ».

– Correction du travail sur certains appareils.

– Les erreurs trouvées dans le travail de modification ont été corrigées.

Maintenant, sans plus tarder, voyons comment télécharger et installer GCam 8.7 sur votre téléphone Android.

Comment installer GCam 8.7

Télécharger GCam 8.7 APK

Téléchargez et installez l’APK fourni dans le lien ci-dessus.

Pour l’installer, vous devrez peut-être autoriser l’installation à partir de « sources inconnues » en fonction de votre navigateur. Ne vous inquiétez pas, le fichier est sûr et vérifié.

Ouvrez l’appareil photo Google une fois l’installation terminée. Une icône apparaîtra également sur votre écran d’accueil ou votre tiroir d’applications.

Si vous exécutez d’anciennes versions d’Android, vous pouvez tenter votre chance dans le référentiel de CelsoAzevedos. C’est l’endroit où aller si vous voulez plonger dans le monde des mods Google Camera.

Une fois l’installation terminée, vous devrez vérifier si tout fonctionne correctement sur votre téléphone. Sinon, vous devrez probablement attendre les futures versions. Ou peut-être, vous pouvez essayer une ancienne version du mod. Pour le GCam 8.7, ce n’est que le début. D’autres versions arriveront dans un futur proche.

Il convient de noter que dans le passé, les développeurs avaient compris comment apporter des fonctionnalités Pixel exclusives à davantage de téléphones. En conséquence, nous pensons que ce n’est qu’une question de temps avant que certaines fonctionnalités n’atteignent le mod Gcam. Quoi qu’il en soit, ne vous attendez pas à toute la fluidité des fonctionnalités Pixel dans certaines fonctionnalités. Après tout, Google dispose d’un matériel dédié à certaines tâches de traitement d’image. Quoi qu’il en soit, il est surprenant de voir des téléphones bon marché comme un Redmi Note ou un POCO X3 exécutant toutes les fonctionnalités de l’appareil photo Pixel 7 sans tracas.