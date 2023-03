Dormir avec un masque pour les yeux améliore la mémoire et d’autres fonctions cognitives

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques italiens a montré que les masques pour les yeux, en bloquant complètement la lumière pendant le sommeil, améliorent la mémoire et les temps de réaction.

Le port d’un masque pour les yeux lorsque vous vous endormez peut offrir des avantages significatifs pour notre santé mentale, en améliorant la mémoire, la vigilance, la vigilance et d’autres fonctions cognitives. La raison réside dans l’obscurcissement total des yeux, ce qui permet de bloquer toute source de lumière susceptible de perturber le sommeil. Bien dormir et pendant le bon nombre d’heures, comme cela est largement connu de plusieurs études, garantit des avantages psychophysiques importants et réduit le risque de développer certaines conditions médicales, ainsi qu’une aide au poids corporel ; savoir qu’un simple masque pour les yeux peut également favoriser la cognition souligne encore plus à quel point un bon sommeil est précieux pour notre santé.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de la Cardiff University School of Psychology (Royaume-Uni), qui ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues de l’IMT High Studies Lucca School, du Département de psychologie de l’Université de Padoue et du Département de psychologie de la Northwestern University of Chicago . Trois scientifiques italiens ont participé à la recherche : Viviana Greco, Damiana Bergamo et Paola Cuoccio. L’étude a été coordonnée par le Dr Greco, qui travaille au Centre de recherche en imagerie cérébrale de l’Université de Cardiff (CUBRIC).

Pour démontrer l’efficacité des masques pour les yeux, ils ont impliqué environ 130 filles et garçons, âgés de 18 à 35 ans, dans deux expériences spécifiques. Dans la première expérience, 94 participants ont été invités à porter des masques pendant une semaine, et la semaine suivante, ils ont été soumis à « une condition de contrôle dans laquelle la lumière n’était pas bloquée », comme expliqué dans le résumé de l’étude. Dans certains cas, des masques troués ont été attribués au cours de la deuxième semaine pour mettre en évidence et isoler d’éventuels facteurs perturbateurs causés par l’utilisation de l’accessoire. Après les cinq premiers jours de chacune des deux semaines, les volontaires ont subi des tests cognitifs spécifiques, pour vérifier si le blocage total de la lumière grâce aux masques pouvait garantir des bénéfices. Et c’était ainsi.

Après avoir dormi avec le masque, en effet, les participants ont obtenu de meilleurs scores tant dans les tests mnémoniques – dans lesquels ils devaient associer des paires de mots – que dans ceux visant à mesurer les temps de réaction. En termes simples, le masque avait amélioré la mémoire épisodique et la vigilance. La deuxième expérience, à laquelle 35 volontaires ont participé, a également mis en évidence l’efficacité du masque de nuit en termes de performances cognitives. Dans ce cas, les garçons et les filles étaient équipés d’appareils portables pour surveiller le sommeil (en particulier l’activité cérébrale) et la quantité de lumière au réveil. Soumis au test, les volontaires qui avaient à nouveau porté les masques ont obtenu les meilleurs résultats. Le Dr Greco et ses collègues ont observé que l’utilisation du masque était associée à une plus grande durée de sommeil lent ou non paradoxal (appelé ainsi pour le ralentissement montré dans l’encéphalogramme), à ​​son tour lié aux avantages cognitifs montrés dans les tests.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’étude soulignent que l’utilisation du masque peut être un comportement « pas cher, efficace et non invasif » pour améliorer les performances cognitives comme la mémoire. Les détails de la recherche « Le port d’un masque pour les yeux pendant le sommeil nocturne améliore l’apprentissage épisodique et la vigilance » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Sleep.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :