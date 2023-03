L’avion symbole de l’Ukraine reprend vie grâce à un jeu vidéo, il avait été détruit par Moscou

Microsoft Flight Simulator a recréé une version virtuelle de l’avion Antonov AN-225 Mriya, pour le conduire, vous devez acheter un package spécial. Avec l’argent des abonnements, cependant, l’avion sera également reconstruit en réalité.

Ce n’est pas n’importe quel avion. Les images de l’Antonov An-225 Mriya brisé, avec le hangar en feu, sont les premiers signes de guerre en Ukraine. Pour ce simulateur de vol Microsoft a recréé sa version virtuelle, où chacun peut monter et voler dans l’avion ukrainien en payant un forfait de 19,99 euros. Mais ce n’est que le début. En effet, le but ultime est de le faire redécoller dans la réalité.

Microsoft a expliqué que tous les bénéfices du package d’abonnement pour tester le simulateur Mriya seront utilisés pour reconstruire ce qui est devenu l’un des symboles de la résistance. Au total, environ 500 millions d’euros seront nécessaires. Le projet est soutenu par Mykhailo Fedorov, ministre de la Transformation numérique de l’Ukraine et l’ancien capitaine d’équipage An-225 Dmytro Antonov. Les pilotes ukrainiens et les ingénieurs d’Anatov ont également collaboré pour créer le prototype.

L’histoire de l’avion Mriya

C’était le plus gros avion du monde, l’Antonov AN-225 Mriya, puis le 27 février 2022 il a été abattu par les Russes lors de l’attaque de l’aérodrome de Hostomel, à Kiev. Seuls ses décombres sont restés. Une success story avait été écrite pour le Mriya, en rêve italien. L’avion géant était capable de transporter des composants spatiaux, le seul de sa série. La construction d’un autre prototype était également prévue, mais il n’a jamais été construit. Il effectue son premier vol le 21 décembre 1989, 100 minutes de vol avec une envergure de 88,4 mètres, six turbomoteurs d’une poussée de 23 400 kg et une vitesse maximale de 853 km/h. En juin de la même année, il est fièrement présenté au Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris-Le Bourget. Ici, avec une navette Bourane fixée à ses lats, il a décollé avec un virage à 45°.

Sa vie opérationnelle a été semée d’embûches. Avec la chute de l’Union soviétique et par conséquent l’annulation du programme spatial soviétique, l’Antonov AN-225 Mriya est resté stationné dans un hangar. En 1994, ils ont même démonté certaines de ses pièces pour les utiliser comme pièces de rechange pour d’autres Antonov. Ce n’est qu’en 2001 que le plus gros avion du monde a redécollé. Il est utilisé pour les vols cargo pour transporter des systèmes électriques et avioniques. Vient ensuite la guerre et les images du Mriya détruit circulent sur les réseaux sociaux, sur Twitter ils écrivent « L’An-225 « Mryia » en feu à l’aéroport de Gostomel (Antonov) près de Kiev. Vidéo probablement prise le 2ème ou 3ème jour de la Attaque russe ». Certains disent « nous l’avons construit pour la Space Race ». « Maintenant, il devient le trophée des Russes. » « Il était un symbole pour l’Ukraine et ils l’ont détruit pour cela. »

Sa version virtuelle sur Microsoft Flight Simulator en six livrées, dont une Xbox Aviators Club est extrêmement réaliste. Le projet, lit-on dans une note, a été créé grâce à la collaboration de l’équipe de développement de Flight Simulator avec celle du projet Antonov State Enterprise. Les pilotes et ingénieurs ukrainiens ont apporté leur support et leur expertise pour offrir une reproduction fidèle, non seulement en ce qui concerne l’apparence de l’avion, mais aussi le mouvement et la dynamique de vol. Pour la reconstruction de l’Antonov AN-225 Mryia, un deuxième modèle inachevé servira de base.

