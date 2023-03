Meta lance Take it Down, la plateforme avec laquelle vous pouvez retrouver (et supprimer) vos photos de nus publiées sur le web

Meta a décidé d’investir dans un projet du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) pour protéger les mineurs et mettre un terme aux contenus pédopornographiques sur le web.

Envoyez simplement la mauvaise photo à la mauvaise personne. C’est ainsi que toutes les histoires d’adolescents qui envoient à un ami, un partenaire, un nouveau match sur Tinder un cliché nu ou semi-nu qui ensuite, après un tam tam de partages, trouvent un espace libre sur le web. Le but de Take it Down est de ramener le phénomène rapidement et facilement. Le projet, géré par le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) et financé en partie par Meta Platforms, propriétaire de Facebook et Instagram, permet aux utilisateurs de « cesser de partager en ligne des images ou des vidéos nues, partiellement nues ou sexuellement explicites ». Pour ce faire, il utilise des marqueurs qui identifient les images sur le Web.

Le service gratuit sera disponible dans le monde entier pour les mineurs, mais il sera également possible de demander la suppression d’anciennes photos de nus prises avant l’âge de 18 ans. Parmi les plateformes qui ont rejoint le projet, il y a (évidemment) Facebook et Instagram de Meta, Yubo, OnlyFans et Pornhub, propriété de MindGeek. Il reste pour le moment deux grands absents : Twitter et TikTok. De plus, si l’image est envoyée sur une plate-forme cryptée comme WhatsApp, elle ne peut pas être supprimée.

Comment fonctionne Take it Down

Le site vous permet de créer une empreinte digitale de l’image. Une séquence numérique, appelée hachage, capable de marquer le contenu, particulièrement utile pour identifier d’éventuelles copies de l’image. Par exemple, si quelqu’un modifie la photo d’origine, un autre hash très similaire est créé, il ne changera que d’un ou deux chiffres, et sera donc facile à trouver sur internet. Le site fonctionne également avec des images générées par l’IA et des deepfakes.

« Take It Down est spécialement conçu pour les personnes qui ont peur d’avoir leur image sur le Web », a déclaré Gavin Portnoy, porte-parole du NCMEC. Selon Portnoy, Take It Down pourrait également résoudre un autre problème. Les enfants ont souvent honte de porter plainte et d’impliquer la police, c’est pourquoi le site peut devenir un moyen plus rapide et plus sûr de se protéger tout en préservant l’anonymat. « Pour un adolescent qui ne veut pas ce niveau d’implication, il veut juste savoir qu’il a été supprimé, c’est un gros problème pour lui », a-t-elle déclaré.

Comment les images des mineurs sont protégées

Pour Antigone Davis, responsable mondiale de la sécurité chez Meta, Take It Down peut devenir un outil non seulement pour protéger les mineurs, mais aussi pour mettre un terme à la pédopornographie circulant sur les plateformes. Le NCMEC a constaté une augmentation des signalements d’exploitation d’enfants en ligne, recevant 29,3 millions de signalements en 2021, en hausse de 35 % par rapport à 2020. Selon le NSPCC, l’organisme de bienfaisance pour la protection de l’enfance, il s’agit d’un pic de 30 925 infractions pour possession et partage d’images et de vidéos. des mineurs a été atteint entre 2021 et 2022.

