Samsung a annoncé le Galaxy A14 4G avec un appareil photo impressionnant et une batterie longue durée

Plus tôt le mois dernier, Samsung a sorti le Galaxy A14 5G. Selon votre marché, vous trouverez ce téléphone avec le SoC Exynos 1330 ou Dimensity 770. Cependant, il semble que Samsung souhaitait que l’A14 soit largement disponible pour les consommateurs d’entrée de gamme. C’est probablement pourquoi il vient de lancer la version 4G du téléphone.

Ainsi, le Galaxy A14 4G ressemble fondamentalement à la version 5G. En fait, vu de dos, il ressemble assez au Galaxy S23 standard. Mais, pour rendre le téléphone plus économique, Samsung a opté pour un chipset différent. Il y a également eu quelques changements supplémentaires dans les spécifications générales.

Caractéristiques de base du Samsung Galaxy A14 4G

Même si Samsung n’a pas mentionné le SoC sur le site officiel, le Galaxy A14 4G est très probablement livré avec un SoC Helio G80. Cependant, une chose est certaine, c’est le taux de rafraîchissement du téléphone. Au lieu du panneau 90Hz dans la version 5G, le modèle 4G a un écran 60Hz.

Maintenant, cet écran sur l’A14 4G mesure 6,6 pouces et a une résolution FHD+. Et comme vous l’avez peut-être deviné, il s’agit d’un écran LCD. Alors, ne vous attendez pas à profiter des noirs d’encre et des blancs éclatants de cette dalle.

Outre le panneau, l’avant du Galaxy A14 4G a conservé les mêmes spécifications générales. C’est-à-dire qu’il est livré avec une caméra selfie 13MP, qui est logée dans une encoche en forme de larme. Les lunettes ont également le même niveau d’épaisseur que la version 5G.

Cependant, le dos raconte une histoire différente. L’A14 4G dispose d’une configuration de caméra arrière différente de celle du modèle 5G. Oui, il a le même appareil photo principal 50MP et la même unité macro 2MP. Mais le capteur de profondeur 2MP a été remplacé par un appareil photo ultra large 5MP. Et c’est une bonne chose car un objectif grand angle sera mieux utilisé que le capteur de profondeur.

Autres spécifications du téléphone

Le Galaxy A14 4G a Bluetooth 5.1 au lieu de 5.2. Et il est disponible dans une configuration de mémoire unique, qui est de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Mais la bonne partie est que le téléphone dispose d’un emplacement pour carte microSD dédié. Grâce à cela, vous pouvez étendre le stockage jusqu’à 1 To.

Vous serez bien bluffé par la batterie du Galaxy A14 4G. Il contient une cellule de 5000 mAh, qui peut se recharger à une vitesse de 15 W. Et grâce au chipset, l’écran à l’heure devrait être hallucinant sur ce téléphone. N’oublions pas non plus que l’affichage est à 60 Hz, ce qui améliorera encore plus la durée de vie de la batterie.

Le téléphone comprend également USB-C, une prise casque 3,5 mm et NFC. Vous pouvez donc compter sur lui en matière de connectivité. Et pour l’authentification biométrique, le Galaxy A14 4G dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Ce scanner sert également de bouton d’alimentation, ce qui est assez élégant.

Samsung n’a pas mentionné la version Android du A14 4G. Cependant, nous espérons qu’il a le même système d’exploitation que la variante 5G, qui est Android 13 avec OneUI en plus.

En dehors de cela, le téléphone est disponible dans les mêmes options de couleur que le Galaxy A14 5G. Cela indique que vous n’aurez pas besoin de vous en tenir aux couleurs noir et blanc ternes si vous ne le souhaitez pas.

Cela dit, Samsung n’a pas précisé le prix et la disponibilité sur le site officiel. Mais à en juger par les spécifications, l’A14 4G pourrait être plus abordable que la version 5G. Et au cas où vous l’auriez manqué, l’A14 5G coûte environ 129 $. Peut-être que Samsung le lancera à 100 $. Espérons que Samsung clarifiera bientôt les choses.