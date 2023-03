Vénus semble avoir une surface « douce » qui se régénère régulièrement

C’est ce que suggère une nouvelle étude basée sur les données de la mission Magellan de la NASA qui a examiné les processus qui façonnent la surface de la planète.

Illustration de la grande couronne de Quetzalpetlatl située dans l’hémisphère sud de Vénus / Crédit : NASA/JPL–Caltech/Peter Rubin

Vénus est la planète du système solaire la plus similaire à la Terre en taille et en masse, mais c’est à bien des égards un monde très différent du nôtre. L’une de ces différences réside dans la lithosphère, la coque extérieure dure de la planète, qui sur Terre est fragmentée et mobile, divisée en plaques tectoniques qui façonnent sa surface, dispersant la chaleur interne de la planète. La lithosphère de Vénus, en revanche, n’a pas de plaques tectoniques, donc comment la planète perd sa chaleur et quels processus façonnent sa surface sont depuis longtemps à l’étude.

De nouvelles recherches, relancées par la NASA à proximité de la nouvelle conjonction astrale entre Vénus et Jupiter, suggèrent que notre « jumelle » semble avoir une lithosphère relativement « molle » qui refait surface régulièrement. Ces caractéristiques, détaillées dans un article publié dans Nature Geoscience, ont été déduites à partir des données recueillies par la sonde spatiale Magellan il y a trois décennies, au sein desquelles il semble que les réponses longtemps recherchées par les planétologues aient été conservées.

L’analyse de ces données, en particulier, a suggéré que la lithosphère vénusienne est beaucoup plus mince et plus active qu’on ne le croyait jusqu’ici.

La surface « douce » de Vénus

« Pendant si longtemps, nous avons été coincés avec l’idée que la lithosphère de Vénus était stagnante et dense, mais maintenant notre vision évolue », a déclaré Suzanne Smrekar, chercheuse principale au Jet Propulsion Laboratory de la NASA qui, avec des collègues, a passé en revue les images de la surface de Vénus capturées par la sonde Magellan, coordonnant l’analyse approfondie des structures volcaniques, appelées couronnes, tranchées et crêtes qui les entourent. Et constatant que, là où les crêtes sont les plus proches les unes des autres, la lithosphère est probablement assez mince et flexible, avec une épaisseur moyenne d’environ 11 kilomètres.

Image radar de la mission Magellan de la NASA montrant des fractures circulaires entourant la couronne « Aine », située dans l’hémisphère sud de Vénus. La couronne mesure environ 200 kilomètres de large et présente diverses caractéristiques pouvant être associées à une activité volcanique / Crédit : NASA/JPL–Caltech.

Les modèles suggèrent que le flux de chaleur à travers la surface est plus important à ces endroits que sur Terre. « Bien que Vénus n’ait pas de tectonique semblable à celle de la Terre, ces fines régions de la lithosphère semblent permettre à des quantités importantes de chaleur de s’échapper, comme dans les zones où de nouvelles plaques tectoniques se forment sur le fond marin de la Terre », a-t-elle déclaré. La perte continue de chaleur dans ces régions indique une activité géologique en cours, car le magma tourbillonne juste sous la surface. Cela donnerait à Vénus un aspect « jeune », probablement dû à l’activité volcanique qui favorise la réémergence régionale.

Une fenêtre sur le passé de la Terre

« Ce qui est intéressant, c’est que Vénus nous offre une fenêtre sur le passé qui peut nous aider à mieux comprendre à quoi ressemblait la Terre il y a plus de 2,5 milliards d’années. C’est parce qu’il est dans un état qui devrait se produire avant qu’une planète ne forme des plaques tectoniques », a ajouté Smrekar, qui est également chercheur principal de la prochaine mission de la NASA sur Vénus, Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy (VERITAS ) qui reprendra l’observation de la planète d’où elle avait été interrompue par la sonde Magellan.

Le lancement est prévu d’ici une décennie, dans le but d’acquérir de nouvelles données et d’améliorer celles existantes grâce à l’utilisation d’un radar de pointe qui créera des cartes mondiales en 3D et d’un spectromètre proche infrarouge pour comprendre de quoi la vie est réellement faite. sa superficie. VERITAS mesurera également le champ gravitationnel de Vénus pour déterminer la structure interne de la planète.

Ses outils, dans leur ensemble, permettront donc de reconstituer l’histoire des processus géologiques passés et présents de la planète. « VERITAS sera un géologue en orbite, capable de localiser ces zones actives et de mieux résoudre les variations locales d’épaisseur lithosphérique », a expliqué Smrekar. Nous pourrons même capturer la lithosphère pendant qu’elle se déforme et déterminer si le volcanisme rend effectivement la lithosphère suffisamment « molle » pour perdre autant de chaleur que la Terre, ou si elle a plus de mystères en réserve. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :