Ford cherche à breveter un système de mise en pension qui pourrait ramener votre voiture au prêteur… ou à la casse

En bref : Une demande de brevet Ford récemment publiée décrit certains des systèmes et méthodes extrêmes que le constructeur automobile pourrait mettre en œuvre lorsqu’il tente de reprendre possession d’un véhicule. La demande, déposée en août 2021 mais publiée il y a quelques jours, note que les propriétaires de véhicules peuvent ne pas effectuer un paiement pour diverses raisons et peuvent conduire à une reprise de possession. Ce processus peut parfois dégénérer en confrontation, d’où la volonté de Ford d’apporter une solution pour remédier à la situation.

En bref, Ford décrit un système de reprise de possession en plusieurs étapes qui pourrait augmenter en sévérité si les test de paiement sont continuellement ignorés.

Le prêteur, par exemple, pourrait commencer par désactiver les composants à usage optionnel de deuxième niveau comme le système de climatisation, les télécommandes porte-clés ou le système de verrouillage/déverrouillage automatisé des portes. La désactivation de ces composants « peut entraîner un niveau supplémentaire d’inconfort pour le driver et les occupants du véhicule », indique le brevet.

Le système pourrait par ailleurs commander à la radio de jouer un « son incessant et désagréable » chaque fois que vous montez dans le véhicule avec une tonalité, une tonalité, une cadence, un rythme et un volume constamment variables. Si cela n’attirait toujours pas l’attention des propriétaires, le véhicule pourrait verrouiller l’utilisateur hors de la cabine – peut-être juste le week-end, permettant l’utilisation du véhicule en semaine pour éviter « de nuire aux moyens de subsistance du propriétaire du véhicule et d’entraver le propriétaire. possibilité d’effectuer des paiements pour le véhicule. »

En supposant qu’il n’y ait pas de résolution sur le front du paiement, le prêteur peut choisir de confisquer le véhicule. Si le véhicule en question a des capacités autonomes, le système de reprise de possession peut déplacer le véhicule vers un emplacement plus pratique pour qu’une dépanneuse puisse le récupérer. En option, le système de mise en pension pourrait conduire de manière autonome le véhicule directement à l’agence de mise en possession.

Dans un scénario encore plus inimaginable, le système de mise en pension peut déterminer la valeur du véhicule pour voir s’il est même financièrement logique que le prêteur en reprenne possession. Si ce n’est pas le cas, le véhicule peut être invité à se rendre lui-même à la casse.

Les exemples présentés ici ne font qu’effleurer la surface des situations et des solutions présentées dans le brevet de Ford. Il n’y a aucune garantie que Ford mettra jamais en œuvre l’une de ces méthodes dans les futurs véhicules, mais nous savons qu’il s’agit au moins d’options que la plupart d’entre nous n’ont même jamais envisagées.

Quelles sont vos réflexions sur le sujet ? Le brevet de Ford aiderait-il à protéger les conducteurs de repo? Y a-t-il suffisamment de sécurités en place ? Par exemple, que se passe-t-il si la climatisation est désactivée par une chaude journée d’été et que le driver a un problème de santé préexistant, ou s’il y a de jeunes enfants dans le véhicule ?

