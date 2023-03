Meta travaille aussi sur son intelligence artificielle, il veut obtenir des « personnages virtuels » sur WhatsApp

Mark Zuckerberg a annoncé la création d’une équipe pour développer son intelligence artificielle générative. En réalité, l’entreprise avait déjà lancé les chatbots Galactica et Blenderbot, deux expériences ratées.

Meta poursuit également l’intelligence artificielle générative. D’autre part, l’appel ne pouvait pas être manqué. Après Microsoft et Google, Mark Zuckerberg a décidé d’investir dans les chatbots en lançant « un nouveau groupe pour les produits haut de gamme ». Le but ultime de l’équipe est de créer des « personnages IA qui peuvent aider les gens de différentes manières », mais ils ont encore un long chemin à parcourir. Pour l’instant, Meta essaie de recréer un ChatGPT sur WhatsApp et Messenger, mais il commence tard et devra accélérer pour suivre la concurrence.

Selon Axios, le projet sera dirigé par Ahmad Al-Dahle, un ancien dirigeant d’Apple, et commencera par expérimenter des outils créatifs pouvant aider les clients. Il pourrait également tirer parti de l’IA générative pour offrir aux entreprises un support de vente et de service client. En fait, Meta avait déjà lancé deux chatbots : Galactica Et Blenderbot. Mais l’expérience a échoué, Galactica a déclaré que le Colisée était un centre commercial et Blenderbot que Zuckerberg était un type effrayant et manipulateur.

La course à l’intelligence artificielle générative

Microsoft a déjà investi 10 milliards de dollars dans ChatGPT, l’IA générative la plus intelligente au monde. La société basée à Redmond, Washington a présenté la fusion entre Bing et ChatGPT le 7 février. Le chatbot développé par OpenAi permettra au moteur de recherche de Microsoft de répondre à tous les besoins. Quelques exemples ont été montrés lors de la présentation : « Je prévois un voyage pour notre anniversaire en septembre. Quels sont les endroits où nous pouvons aller à trois heures de vol de Fiumicino ? » ou : « Planifiez-moi un entraînement pour les bras et les abdominaux sans redressements assis ni équipement de gym. Maximum 30 minutes ». Et ensuite : « Écrivez du code en Python pour trouver la suite de Fibonacci. »

Avec un léger retard et avec un dérapage, Bard, le champion en compétition de Google, a également été annoncé. Au cours de la présentation, il a mal répondu à une question sur le télescope James Webb. Quoi qu’il en soit, les chatbots IA ne sont pas parfaits, ils ont toujours tort, et bien que Google semble être une tentative un peu maladroite de suivre Microsoft, les ingénieurs perfectionnent maintenant Bard dans les laboratoires. Donc Bing et Bard poussent pour sortir, en eux-mêmes ils sont déjà prêts, juste quelques ajustements sont nécessaires pour éviter l’embarras ou partir du mauvais pied.

Même You.com et Neeva ont annoncé l’intégration de l’IA générative dans leur moteur de recherche, et Snapchat vient d’introduire un chatbot personnalisé pour ses abonnés. Parmi les moteurs déjà chauds vient Meta. Après des attentes brisées et des investissements vides dans le Metaverse, Zuckerberg fait marche arrière et tente de se concentrer sur ce qui semble être la véritable poule aux œufs d’or dans la Silicon Valley : l’IA générative.

