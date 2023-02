Les sodas au cola augmentent la taille des testicules et la testostérone chez la souris

Des expériences avec des sodas populaires à base de cola ont montré que les boissons augmentent la taille des testicules et les niveaux de testostérone chez la souris. Cependant, il n’est pas dit que cela soit également vrai chez l’homme. De plus, les boissons sucrées sont associées au risque de plusieurs conditions médicales.

Des souris mâles consommant des sodas contenant du cola ont entraîné une augmentation significative de la taille des testicules et de la production de testostérone. C’est la première fois qu’un tel effet est démontré. Selon les auteurs de l’étude, la découverte pourrait avoir des implications positives sur la fonction reproductrice, une fois les mécanismes d’action déterminés. Néanmoins, il convient de rappeler que plusieurs risques associés à la consommation de boissons gazeuses / sucrées sont connus, pouvant par exemple entraîner un surpoids, une obésité, des troubles endocriniens, des maladies cardiovasculaires et un diabète sucré de type 2. De plus, les effets ont été identifiés dans souris et non, il est dit qu’ils se produisent également chez l’homme.

Une équipe de recherche chinoise dirigée par des scientifiques de l’hôpital affilié de Lanzhou de l’université Northwest Minzu, qui ont collaboré étroitement, a déterminé que les sodas à base de cola augmentent la taille des testicules et la concentration de testostérone chez la souris avec des collègues du College of Life Sciences and Engineering. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Z. Gong et S. Wei, sont parvenus à leurs conclusions après avoir soumis différents groupes de souris (150 spécimens au total) à différents régimes alimentaires.

Les deux premiers groupes, composés chacun de 30 souris de type PEP-1 et PEP-2, ont reçu 100 % ou 50 % de boissons (avec de l’eau) d’un soda au cola populaire pendant 15 jours consécutifs ; les deux seconds groupes ont reçu les mêmes dosages mais avec une autre boisson gazeuse célèbre, également à base de cola ; le cinquième groupe (celui de contrôle) n’avait accès qu’à l’eau. Les chercheurs ont mesuré la taille des testicules des souris aux jours 0, 5, 7, 10, 13 et 15, également grâce à des tests spécifiques, ils ont évalué les concentrations sériques de testostérone – la principale hormone sexuelle masculine – et les niveaux d’ARNm et de protéines de récepteur aux androgènes (AR) dans le tissu testiculaire.

De l’analyse des données, il est ressorti que les diamètres transversaux et longitudinaux des testicules étaient augmentés chez les souris abreuvées avec les deux boissons à base de cola, de même que les concentrations de testostérone et les niveaux d’ARNm AR (ce dernier entre 60 et 78 pour cent). À la lumière de ces résultats, le professeur Wei et ses collègues pensent que certaines substances présentes dans ces boissons peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé reproductive, c’est pourquoi des études plus approfondies doivent être menées.

Cependant, il convient de rappeler que d’autres enquêtes ont trouvé des effets négatifs des boissons gazeuses au cola également sur le plan de la reproduction. Par exemple, une étude portant sur 2 500 hommes a révélé que le nombre de spermatozoïdes était réduit de 30 % chez ceux qui buvaient 1 litre par jour d’une boisson au cola populaire (par rapport aux non-buveurs). « Les oxydants et les additifs contenus dans les boissons gazeuses provoquent une oxydation des protéines, des dommages cellulaires et réduisent la motilité des spermatozoïdes », ont écrit Wei et ses collègues dans l’étude. La recherche « Consommation de café et de caféine et infertilité masculine : une revue systématique » publiée dans le Nutrition Journal a plutôt constaté que les boissons contenant du cola et de la caféine peuvent affecter négativement le volume, la concentration et le nombre de spermatozoïdes.

Par conséquent, d’autres investigations seront nécessaires pour déterminer les effets bénéfiques potentiels sur la reproduction des substances présentes dans les boissons gazeuses à base de cola. Les détails de la recherche « Les boissons gazeuses affectent les niveaux de récepteurs aux androgènes et la sécrétion de testostérone chez la souris » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Acta Endocrinologica.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :